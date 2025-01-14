Кирби: Байден обсуждал с Трампом необходимость продолжения поддержки Украины

«Разговоры президента с европейскими лидерами в последние несколько месяцев были сосредоточены на том, что сейчас стоит перед нами. Как я сказал в начале, это поддержка Украины, – сказал он во время пресс-брифинга. – Это то, что обсуждал президент с избранным президентом, чтобы продолжить усилия, чтобы Украина могла вступить в будущие переговоры с позиции силы».