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Кирби: Байден обсуждал с Трампом необходимость продолжения поддержки Украины

Ведомости

Президент США Джо Байден в разговорах с Дональдом Трампом подчеркивал важность продолжения поддержки Украины, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«Разговоры президента с европейскими лидерами в последние несколько месяцев были сосредоточены на том, что сейчас стоит перед нами. Как я сказал в начале, это поддержка Украины, – сказал он во время пресс-брифинга. – Это то, что обсуждал президент с избранным президентом, чтобы продолжить усилия, чтобы Украина могла вступить в будущие переговоры с позиции силы».

Избранный президент США добьется урегулирования конфликта на Украине максимально выгодным для Киева образом, заявил ранее 14 января выдвинутый Трампом на пост министра обороны США Пит Хегсет.

Претендент на пост министра обороны подчеркнул, что это решение будет принято на высшем уровне и что будущий президент ясно дал понять, что стремится к завершению этого конфликта.

Команда Трампа пересматривает подход к урегулированию конфликта на Украине, сообщала газета Financial Times со ссылкой на европейских чиновников. Несмотря на предвыборные обещания Трампа о быстром решении конфликта, сейчас его команда говорит о возможности урегулирования в течение полугода. Это рассматривается европейскими партнерами как признак того, что администрация Трампа не намерена отказываться от поддержки Киева.

В ответ на такие высказывания СМИ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о свидетельствах изменений риторики США можно будет только после инаугурации Трампа или официальных назначений. При этом предпосылок для возобновления переговоров между Москвой и Киевом сейчас нет, отметил Песков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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