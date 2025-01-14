Кирби: Байден обсуждал с Трампом необходимость продолжения поддержки Украины
Президент США Джо Байден в разговорах с Дональдом Трампом подчеркивал важность продолжения поддержки Украины, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
«Разговоры президента с европейскими лидерами в последние несколько месяцев были сосредоточены на том, что сейчас стоит перед нами. Как я сказал в начале, это поддержка Украины, – сказал он во время пресс-брифинга. – Это то, что обсуждал президент с избранным президентом, чтобы продолжить усилия, чтобы Украина могла вступить в будущие переговоры с позиции силы».
Избранный президент США добьется урегулирования конфликта на Украине максимально выгодным для Киева образом, заявил ранее 14 января выдвинутый Трампом на пост министра обороны США Пит Хегсет.
Претендент на пост министра обороны подчеркнул, что это решение будет принято на высшем уровне и что будущий президент ясно дал понять, что стремится к завершению этого конфликта.
Команда Трампа пересматривает подход к урегулированию конфликта на Украине, сообщала газета Financial Times со ссылкой на европейских чиновников. Несмотря на предвыборные обещания Трампа о быстром решении конфликта, сейчас его команда говорит о возможности урегулирования в течение полугода. Это рассматривается европейскими партнерами как признак того, что администрация Трампа не намерена отказываться от поддержки Киева.
В ответ на такие высказывания СМИ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о свидетельствах изменений риторики США можно будет только после инаугурации Трампа или официальных назначений. При этом предпосылок для возобновления переговоров между Москвой и Киевом сейчас нет, отметил Песков.