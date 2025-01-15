Армения договорилась с Россией о списании части госдолга

Армения утверждала, что оплатила поставку оружия со стороны России, но не получила часть обещанного вооружения, другую часть получила с задержкой, за что попросила вернуть средства обратно. 24 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян предлагал направить эти средства в уплату госдолга Еревана перед Россией, также сообщал News.am.