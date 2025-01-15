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Пашинян считает отношения с Россией как никогда практичными

Ведомости

Отношения Армении и России являются как никогда практичными, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Наши отношения с Российской Федерацией более практичны, чем когда-либо, с конкретными вопросами в центре внимания, без эмоциональной упаковки. Мы нацелены на развитие этих отношений на основе взаимовыгодного сотрудничества и суверенитета», – написал Пашинян.

15 января министерство иностранных дел Армении сообщило, что передало послу РФ в Ереване Сергею Копыркину ноту протеста в связи с выпуском программы «Вести недели» Всероссийской государственной телерадиокомпании. Как утверждает МИД, в передаче от 12 января были озвучены искусственно генерируемые нарративы, якобы направленные против суверенитета и территориальной целостности Армении. Ведущий программы Дмитрий Киселев отметил обострение в отношениях республики и Азербайджана, в частности затронув вопросы спора государств о Зангезурском коридоре и запуска Ереваном процесса вступления в Евросоюз.

14 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге заявил, что Россия дорожит своими отношениями с Арменией и намерена их развивать дальше, в том числе в рамках Евразийского экономического союза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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