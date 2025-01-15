Пашинян считает отношения с Россией как никогда практичными
Отношения Армении и России являются как никогда практичными, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).
«Наши отношения с Российской Федерацией более практичны, чем когда-либо, с конкретными вопросами в центре внимания, без эмоциональной упаковки. Мы нацелены на развитие этих отношений на основе взаимовыгодного сотрудничества и суверенитета», – написал Пашинян.
15 января министерство иностранных дел Армении сообщило, что передало послу РФ в Ереване Сергею Копыркину ноту протеста в связи с выпуском программы «Вести недели» Всероссийской государственной телерадиокомпании. Как утверждает МИД, в передаче от 12 января были озвучены искусственно генерируемые нарративы, якобы направленные против суверенитета и территориальной целостности Армении. Ведущий программы Дмитрий Киселев отметил обострение в отношениях республики и Азербайджана, в частности затронув вопросы спора государств о Зангезурском коридоре и запуска Ереваном процесса вступления в Евросоюз.
14 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге заявил, что Россия дорожит своими отношениями с Арменией и намерена их развивать дальше, в том числе в рамках Евразийского экономического союза.