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МИД Армении передал послу России ноту протеста из-за программы на ВГТРК

В выпуске якобы прозвучали «искусственно генерируемые нарративы», направленные против суверенитета республики
Ведомости

Министерство иностранных дел Армении передало послу РФ в Ереване Сергею Копыркину ноту протеста в связи с выпуском программы «Вести недели» Всероссийской государственной телерадиокомпании. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства республики.

Программа, о которой идет речь, вышла в эфир 12 января. Как утверждает МИД, в выпуске «были озвучены искусственно генерируемые нарративы, направленные против суверенитета и территориальной целостности Республики Армении». Ведущий программы Дмитрий Киселев отметил обострение в отношениях Армении и Азербайджана, в частности затронув вопросы спора государств о Зангезурском коридоре и запуска Ереваном процесса вступления в Евросоюз.

В октябре 2023 г. МИД Армении передал Копыркину ноту протеста из-за телепередачи на «Первом канале», в ходе которой якобы были озвучены «оскорбительные и совершенно неприемлемые высказывания в адрес высокопоставленных официальных лиц республики».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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