МИД Армении передал послу России ноту протеста из-за программы на ВГТРК

МИД Армении передал послу России ноту протеста из-за программы на ВГТРКВ выпуске якобы прозвучали «искусственно генерируемые нарративы», направленные против суверенитета республики
Министерство иностранных дел Армении передало послу РФ в Ереване Сергею Копыркину ноту протеста в связи с выпуском программы «Вести недели» Всероссийской государственной телерадиокомпании. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства республики.
Программа, о которой идет речь, вышла в эфир 12 января. Как утверждает МИД, в выпуске «были озвучены искусственно генерируемые нарративы, направленные против суверенитета и территориальной целостности Республики Армении». Ведущий программы Дмитрий Киселев отметил обострение в отношениях Армении и Азербайджана, в частности затронув вопросы спора государств о Зангезурском коридоре и запуска Ереваном процесса вступления в Евросоюз.
В октябре 2023 г. МИД Армении передал Копыркину ноту протеста из-за телепередачи на «Первом канале», в ходе которой якобы были озвучены «оскорбительные и совершенно неприемлемые высказывания в адрес высокопоставленных официальных лиц республики».