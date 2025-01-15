МИД Армении передал послу России ноту протеста из-за программы на ВГТРК

Программа, о которой идет речь, вышла в эфир 12 января. Как утверждает МИД, в выпуске «были озвучены искусственно генерируемые нарративы, направленные против суверенитета и территориальной целостности Республики Армении». Ведущий программы Дмитрий Киселев отметил обострение в отношениях Армении и Азербайджана, в частности затронув вопросы спора государств о Зангезурском коридоре и запуска Ереваном процесса вступления в Евросоюз.