Песков: США не способствуют стабилизации ситуации на Южном Кавказе

США не способствуют стабилизации обстановки на Южном Кавказе и не стремятся к этому, но Армения вправе сотрудничать со страной. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, есть ли для России какие-то риски от сотрудничества США и Армении, которые 14 января планируют подписать документ о стратегическом партнерстве.