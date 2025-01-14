Песков: США не способствуют стабилизации ситуации на Южном Кавказе
США не способствуют стабилизации обстановки на Южном Кавказе и не стремятся к этому, но Армения вправе сотрудничать со страной. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, есть ли для России какие-то риски от сотрудничества США и Армении, которые 14 января планируют подписать документ о стратегическом партнерстве.
«США особо стабилизирующую роль на Южном Кавказе никогда не играли. Можно даже сказать наоборот. Как раз в контексте этих действий «наоборот» США, конечно, пытаются всячески затягивать в свой кильватер новые и новые страны. Но это абсолютно суверенное право наших армянских друзей», – сказал Песков.
Он также добавил, что Россия дорожит своими отношениями с Арменией и намерена их развивать дальше, в том числе в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
«Это все в совокупности является сотрудничеством, которое дает значимые дивиденды для Армении и ее народа – из этого мы и исходим», – пояснил представитель Кремля.
14 января МИД Армении сообщил в своем Telegram-канале, что сегодня в Вашингтоне глава министерства Арарат Мирзоян и государственный секретарь США Энтони Блинкен подпишут документ о стратегическом партнерстве между двумя странами.
В апреле МИД России обратился к властям Армении с призывом не обманываться и не вести страну по ложному пути, который может обернуться «возникновением вакуума безопасности», проблемами в экономике и оттоком населения. В ведомстве заявили, что США и Евросоюз якобы хотят превратить Армению в инструмент реализации своих замыслов на Южном Кавказе, добиваясь выхода страны из Организации договора о коллективной безопасности, ЕАЭС и вывода российской военной базы и пограничников.