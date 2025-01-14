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Песков: США не способствуют стабилизации ситуации на Южном Кавказе

Ведомости

США не способствуют стабилизации обстановки на Южном Кавказе и не стремятся к этому, но Армения вправе сотрудничать со страной. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, есть ли для России какие-то риски от сотрудничества США и Армении, которые 14 января планируют подписать документ о стратегическом партнерстве.

«США особо стабилизирующую роль на Южном Кавказе никогда не играли. Можно даже сказать наоборот. Как раз в контексте этих действий «наоборот» США, конечно, пытаются всячески затягивать в свой кильватер новые и новые страны. Но это абсолютно суверенное право наших армянских друзей», – сказал Песков.

Он также добавил, что Россия дорожит своими отношениями с Арменией и намерена их развивать дальше, в том числе в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Это все в совокупности является сотрудничеством, которое дает значимые дивиденды для Армении и ее народа – из этого мы и исходим», – пояснил представитель Кремля.

14 января МИД Армении сообщил в своем Telegram-канале, что сегодня в Вашингтоне глава министерства Арарат Мирзоян и государственный секретарь США Энтони Блинкен подпишут документ о стратегическом партнерстве между двумя странами.

В апреле МИД России обратился к властям Армении с призывом не обманываться и не вести страну по ложному пути, который может обернуться «возникновением вакуума безопасности», проблемами в экономике и оттоком населения. В ведомстве заявили, что США и Евросоюз якобы хотят превратить Армению в инструмент реализации своих замыслов на Южном Кавказе, добиваясь выхода страны из Организации договора о коллективной безопасности, ЕАЭС и вывода российской военной базы и пограничников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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