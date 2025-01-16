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Канада готовится ввести пошлины на товары из США на сумму $105 млрд

Ведомости

Канада составила список товаров американского производства на сумму 150 млрд канадских долларов ($105 млрд ), которые будут обложены пошлинами, если избранный президент США Дональд Трамп примет решение о введении тарифов на канадские товары. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на чиновника, знакомого с этим вопросом.

По информации источника, список является черновым и будет введен в действие только в том случае, если администрация Трампа предпримет первые шаги. Товары из этого первоначального списка не раскрываются.

Когда в 2018 г. Трамп ввел тарифы на канадскую сталь и алюминий, Канада ответила пошлинами на различные товары американского производства, например, виски и стиральные машины. Эти тарифы были гораздо меньше по масштабам и затронули около 16,6 млрд канадских долларов.

Трамп в конце ноября 2024 г. заявил, что Соединенные Штаты введут пошлину в 25% на товары из Мексики и Канады и 10% – на китайские товары. Он пообещал подписать необходимые документы 20 января, сразу после инаугурации. По его словам, пошлины будут действовать до тех пор, пока в США не перестанут ввозить наркотики и не прекратится поток нелегальных мигрантов. В конце декабря Трамп пояснил, что в случае если Канада станет 51-м штатом США, налоги для ее жителей снизятся более чем на 60%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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