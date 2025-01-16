Канада готовится ввести пошлины на товары из США на сумму $105 млрд
Канада составила список товаров американского производства на сумму 150 млрд канадских долларов ($105 млрд ), которые будут обложены пошлинами, если избранный президент США Дональд Трамп примет решение о введении тарифов на канадские товары. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на чиновника, знакомого с этим вопросом.
По информации источника, список является черновым и будет введен в действие только в том случае, если администрация Трампа предпримет первые шаги. Товары из этого первоначального списка не раскрываются.
Когда в 2018 г. Трамп ввел тарифы на канадскую сталь и алюминий, Канада ответила пошлинами на различные товары американского производства, например, виски и стиральные машины. Эти тарифы были гораздо меньше по масштабам и затронули около 16,6 млрд канадских долларов.
Трамп в конце ноября 2024 г. заявил, что Соединенные Штаты введут пошлину в 25% на товары из Мексики и Канады и 10% – на китайские товары. Он пообещал подписать необходимые документы 20 января, сразу после инаугурации. По его словам, пошлины будут действовать до тех пор, пока в США не перестанут ввозить наркотики и не прекратится поток нелегальных мигрантов. В конце декабря Трамп пояснил, что в случае если Канада станет 51-м штатом США, налоги для ее жителей снизятся более чем на 60%.