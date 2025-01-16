Трассу на границе Украины и Белоруссии завалили валунами
Трассу через границу Украины и Белоруссии завалили огромными валунами. Об этом сообщает украинская интернет-газета «Страна».
На опубликованном видео показаны валуны, противотанковые ежи и бетонные блоки, перегородившие трассу. Через лес протянута колючая проволока.
9 сентября 2024 г. госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович рассказал, что власти усилили охрану и оборону государственной границы на юге республики «для адекватного реагирования на складывающуюся обстановку». Мера была принята по распоряжению президента Александра Лукашенко.
Охрана и оборона границы усилена в том числе «путем отмобилизования и развертывания дополнительных соединений и воинских частей вооруженных сил, других войск и воинских формирований». За день до этого власти Белоруссии заявляли, что возле границы сконцентрирована группировка украинской армии численностью 14 000 человек.