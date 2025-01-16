Трассу на границе Украины и Белоруссии завалили валунами

Охрана и оборона границы усилена в том числе «путем отмобилизования и развертывания дополнительных соединений и воинских частей вооруженных сил, других войск и воинских формирований». За день до этого власти Белоруссии заявляли, что возле границы сконцентрирована группировка украинской армии численностью 14 000 человек.