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Развожаев попросил включить Севастополь в зону ЧС федерального характера

Ведомости

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев попросил включить регион в зону чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера из-за разлива мазута. Об этом он сообщил в ходе совместного заседания федерального штаба по ликвидации последствий выброса мазута с главой МЧС Александром Куренковым.

Сейчас в Севастополе действует региональный режим ЧС, пояснил Развожаев. Включение в зону ЧС федерального характера необходимо для получения дополнительных средств на утилизацию отходов. По его словам, это «самое дорогое из всех направлений», и Севастополь нуждается в средствах из федерального бюджета.

Развожаев добавил, что вместе с Куренковым они съездили в Качу для осмотра побережья.

13 января Куренков в ходе заседания правительственной комиссии потребовал представить перечень конкретных мероприятий по ликвидации разлива мазута в акватории Черного моря к 15 января.

По его словам, эффективность и темпы работ зависят от выполнения взаимосвязанных мероприятий, в том числе герметизации танкеров, откачки мазута, подъема затонувших танкеров и их транспортировки к месту утилизации, сбора нефтепродуктов в акватории и на берегу, вывоза загрязненного грунта и восстановления пляжей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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