Развожаев попросил включить Севастополь в зону ЧС федерального характера

Сейчас в Севастополе действует региональный режим ЧС, пояснил Развожаев. Включение в зону ЧС федерального характера необходимо для получения дополнительных средств на утилизацию отходов. По его словам, это «самое дорогое из всех направлений», и Севастополь нуждается в средствах из федерального бюджета.