Развожаев попросил включить Севастополь в зону ЧС федерального характера
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев попросил включить регион в зону чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера из-за разлива мазута. Об этом он сообщил в ходе совместного заседания федерального штаба по ликвидации последствий выброса мазута с главой МЧС Александром Куренковым.
Сейчас в Севастополе действует региональный режим ЧС, пояснил Развожаев. Включение в зону ЧС федерального характера необходимо для получения дополнительных средств на утилизацию отходов. По его словам, это «самое дорогое из всех направлений», и Севастополь нуждается в средствах из федерального бюджета.
Развожаев добавил, что вместе с Куренковым они съездили в Качу для осмотра побережья.
13 января Куренков в ходе заседания правительственной комиссии потребовал представить перечень конкретных мероприятий по ликвидации разлива мазута в акватории Черного моря к 15 января.
По его словам, эффективность и темпы работ зависят от выполнения взаимосвязанных мероприятий, в том числе герметизации танкеров, откачки мазута, подъема затонувших танкеров и их транспортировки к месту утилизации, сбора нефтепродуктов в акватории и на берегу, вывоза загрязненного грунта и восстановления пляжей.