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Посол в Дании заметил в действиях НАТО подготовку к конфликту с Россией

Ведомости

Риторика и действия стран НАТО указывают на то, что они готовятся к конфликту с Россией. Об этом заявил посол РФ в Дании Владимир Барбин в интервью датской телерадиокомпании DR, комментируя саммит стран альянса.

«Россия не заинтересована в конфликте со странами НАТО. Однако риторика и практические действия стран НАТО, в особенности Дании, свидетельствуют о том, что они, со своей стороны, готовятся к такому сценарию развития событий», – отметил дипломат.

Барбин подчеркнул, что меры, которые предложены в заявлении саммита стран Балтии – членов НАТО, направлены не на обеспечение безопасности подводной инфраструктуры, а являются попыткой превратить Балтийское море во внутреннее море альянса и ограничить свободу судоходства. По его словам, утверждения, что эти страны заботятся о безопасности подводной инфраструктуры, лицемерны, если вспомнить про их отношение к подрыву газопроводов «Северный поток».

14 января генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил, что Североатлантический альянс запускает операцию по патрулированию Балтийского моря для защиты подводной инфраструктуры своих стран. Миссия будет носить название «Baltic Sentry» (Балтийский караул). Премьер-министр Польши Дональд Туск указал, что усиление военного контроля в Балтийском море является польской инициативой.

30 декабря 2024 г. НАТО сообщило о решении усилить свое присутствие в Балтийском море по просьбе Финляндии и Эстонии. Это произошло после повреждения кабеля Estlink 2, проходящего между Финляндией и Эстонией. В момент повреждения в этом районе был танкер Eagle S под флагом Островов Кука. Финские власти связывают судно с Россией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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