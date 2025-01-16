Посол в Дании заметил в действиях НАТО подготовку к конфликту с Россией

Барбин подчеркнул, что меры, которые предложены в заявлении саммита стран Балтии – членов НАТО, направлены не на обеспечение безопасности подводной инфраструктуры, а являются попыткой превратить Балтийское море во внутреннее море альянса и ограничить свободу судоходства. По его словам, утверждения, что эти страны заботятся о безопасности подводной инфраструктуры, лицемерны, если вспомнить про их отношение к подрыву газопроводов «Северный поток».