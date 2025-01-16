Посол в Дании заметил в действиях НАТО подготовку к конфликту с Россией
Риторика и действия стран НАТО указывают на то, что они готовятся к конфликту с Россией. Об этом заявил посол РФ в Дании Владимир Барбин в интервью датской телерадиокомпании DR, комментируя саммит стран альянса.
«Россия не заинтересована в конфликте со странами НАТО. Однако риторика и практические действия стран НАТО, в особенности Дании, свидетельствуют о том, что они, со своей стороны, готовятся к такому сценарию развития событий», – отметил дипломат.
Барбин подчеркнул, что меры, которые предложены в заявлении саммита стран Балтии – членов НАТО, направлены не на обеспечение безопасности подводной инфраструктуры, а являются попыткой превратить Балтийское море во внутреннее море альянса и ограничить свободу судоходства. По его словам, утверждения, что эти страны заботятся о безопасности подводной инфраструктуры, лицемерны, если вспомнить про их отношение к подрыву газопроводов «Северный поток».
14 января генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил, что Североатлантический альянс запускает операцию по патрулированию Балтийского моря для защиты подводной инфраструктуры своих стран. Миссия будет носить название «Baltic Sentry» (Балтийский караул). Премьер-министр Польши Дональд Туск указал, что усиление военного контроля в Балтийском море является польской инициативой.
30 декабря 2024 г. НАТО сообщило о решении усилить свое присутствие в Балтийском море по просьбе Финляндии и Эстонии. Это произошло после повреждения кабеля Estlink 2, проходящего между Финляндией и Эстонией. В момент повреждения в этом районе был танкер Eagle S под флагом Островов Кука. Финские власти связывают судно с Россией.