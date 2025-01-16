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Спецпредставитель президента РФ поговорил с «Хамасом» об урегулировании в Газе

Ведомости

Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов провел несколько телефонных разговоров с представителями «Хамаса», сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел РФ.

Первый разговор произошел с председателем политбюро «Хамаса» за рубежом Халедом Машаалем. Второй состоялся 15 января с заместителем председателя группировки Мусой Абу-Марзуком.

По информации МИДа, представители организации выразили благодарность России за поддержку обеспечения законных прав палестинского народа, а также за принципиальную позицию страны по поддержке разрешения конфликта в пользу справедливого решения. Представители «Хамаса» поделились с Богдановым своими ожиданиями по поводу результатов переговоров по урегулированию ситуации в Газе.

В свою очередь российская сторона обозначила, что для нее приоритетом является освобождение российского гражданина А. Труфанова. Богданов также указал на важность возобновления работы по налаживанию «межпалестинского единства на политической платформе Организации освобождения Палестины, предусматривающей создание независимого палестинского государства в границах 1967 г. со столицей в Восточном Иерусалиме».

15 января президент США Джо Байден объявил о прекращении огня между Израилем и «Хамасом» в секторе Газа, но 16 января иранский Корпус стражей исламской революции заявил об опасениях, что Израиль может организовать повторную атаку.

Боевые действия в секторе Газа продолжаются больше года. Обострение конфликта началось после нападения 7 октября 2023 г. «Хамаса» на южные районы Израиля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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