Спецпредставитель президента РФ поговорил с «Хамасом» об урегулировании в Газе

В свою очередь российская сторона обозначила, что для нее приоритетом является освобождение российского гражданина А. Труфанова. Богданов также указал на важность возобновления работы по налаживанию «межпалестинского единства на политической платформе Организации освобождения Палестины, предусматривающей создание независимого палестинского государства в границах 1967 г. со столицей в Восточном Иерусалиме».