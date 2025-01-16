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КСИР предупредил о возможном срыве Израилем соглашения с «Хамасом»

Ведомости

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) предупредил о возможном срыве Израилем соглашения с радикальной палестинской группировкой «Хамас» о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает Sepah News со ссылкой на заявление.

В КСИР призвали поддерживать боеготовность на случай новых военных столкновений. Там считают, что достижение «Хамасом» и Израилем сделки о введении режима прекращения огня в анклаве стало крупным поражением Тель-Авива.

15 января действующий президент США Джо Байден объявил о достигнутой сделке между Израилем и «Хамасом». Соглашение состоит из трех этапов. Первый из них продлится шесть недель. Он включает полное и окончательное прекращение огня, вывод израильских сил из всех населенных пунктов Газы и освобождение нескольких израильских пленных, удерживаемых боевиками радикальной группировки. Израиль, в свою очередь, освободит сотни палестинских заключенных, а мирные жители смогут вернуться в свои районы в анклаве. В Газу начнут поставлять гуманитарную помощь.

По словам Байдена, на протяжении следующих шести недель Израиль будет вести переговоры о необходимых договоренностях для перехода ко второму этапу, который предполагает «постепенное завершение войны». Второй этап подразумевает обмен живыми заложниками и вывод оставшихся израильских военных из Газы, а временное прекращение огня станет постоянным. На третьем этапе останки убитых пленных вернут их семьям и начнется восстановление анклава.

Бои в секторе Газа длятся больше года. Обострение конфликта началось после нападения 7 октября 2023 г. «Хамаса» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты свыше 1200 человек и более 200 взяты в плен. В ответ армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи». По утверждению минздрава анклава, число погибших за время боев превысило 46 500 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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