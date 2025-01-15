Байден раскрыл детали готовящегося соглашения о прекращении огня в Газе

Байден раскрыл детали готовящегося соглашения о прекращении огня в ГазеАмериканский лидер подчеркнул, что сделка состоит из трех этапов
Уходящий президент США Джо Байден в среду выступил с обращением, в котором объявил о достигнутой сделке между Израилем и палестинским движением «Хамас», раскрыв подробности готовящегося соглашения, передает корреспондент «Ведомостей».
«Я могу объявить, что было достигнуто соглашение о прекращении огня и освобождении заложников между Израилем и "Хамасом"», – сказал Байден, выступая в Белом доме. – «Боевые действия в Газе прекратятся, и заложники скоро вернутся домой к своим семьям».
Байден добавил, что достигнутая сделка состоит из трех этапов.
«Первый этап продлится шесть недель. Он включает полное и окончательное прекращение огня, вывод израильских войск из всех населенных пунктов Газы и освобождение ряда заложников, удерживаемых "Хамасом", включая женщин, пожилых людей и раненых», – сказал американский президент.
Байден отметил, что в рамках первого этапа Израиль освободит сотни палестинских заключенных, а палестинские мирные жители смогут вернуться в свои районы во всех частях Газы. Также начнется поставка гуманитарной помощи в Газу.
По словам главы Белого дома, в течение следующих шести недель Израиль будет вести переговоры о необходимых договоренностях для перехода ко второму этапу, который предполагает «постоянное завершение войны».
«Есть ряд деталей, которые нужно согласовать для перехода от первого этапа ко второму, но план предусматривает, что если переговоры затянутся более чем на шесть недель, прекращение огня будет продолжаться, пока продолжаются переговоры», – сказал он.
Байден подчеркнул, что поговорил с лидерами Кувейта и Египта, и все трое выразили готовность сделать все, чтобы переговоры продолжались до тех пор, пока их цель не будет достигнута.
Байден также рассказал, что второй этап подразумевает обмен живыми заложниками, включая мужчин-солдат и вывод оставшихся израильских сил из Газы, а временное прекращение огня станет постоянным.
«Наконец, на третьем этапе останки убитых заложников будут возвращены их семьям, и начнется крупномасштабный план восстановления Газы», – сказал он.
Позже официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что команда избранного президента США Дональда Трампа сыграла решающую роль в заключении соглашения с между Израилем и «Хамасом».
15 января государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что стороны израильско-палестинского конфликта как никогда близки к достижению соглашения о прекращении огня.
Сражения в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения «Хамаса» на территорию Израиля. 14 января МИД Катара, выступающий посредником, сообщил, что непрямые переговоры между Израилем и палестинской группировкой «Хамас» о прекращении огня и освобождении заложников находятся на финальной стадии.