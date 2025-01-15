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Реализация соглашения о прекращении огня в секторе Газа начнется 19 января

Ведомости

Премьер-министр Катара Мухаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани объявил о скором освобождении заложников в Газе и подтвердил, что Израиль и «Хамас» планируют подписать соглашение о прекращении огня. Его слова передает The Times of Israel.

Аль-Тани уточнил, что соглашение, как ожидается, вступит в силу 19 января.

Он отмечает, что первый этап соглашения продлится 42 дня. За это время Израиль выведет свои войска из населенных пунктов Газы в приграничные районы. Аль-Тани подтвердил, что в следствие соглашения будут освобождены 33 израильских заложника, а также палестинские заключенные. Премьер-министр Катара рассказал, что во всех районах Газы начнется восстановление больниц и медицинских центров.

По его словам, детали второго и третьего этапов будут согласованы позднее. Аль-Тани также призывал к спокойствию в Газе до вступления соглашения.

Позднее в «Хамас» подтвердили, что группировка приняла условия соглашения о прекращении боевых действий в секторе Газа с Израилем, сообщает The Times of Israel. В своем заявлении «Хамас» утверждает, что прекращение огня стало результатом «легендарной стойкости великого палестинского народа и доблестного сопротивления в секторе Газа».

The Times of Israel сообщал ранее, что 16 января в 11:00 по местному времени (12:00 мск) состоится заседание кабинета министров Израиля по вопросам безопасности, на котором будет одобрено соглашение о прекращении огня в Газе.

Al-Jazeera со ссылкой на свои источники писал, что Катар и Египет будут контролировать перемещение освобожденных заложников с южной части сектора Газа на север.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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