Реализация соглашения о прекращении огня в секторе Газа начнется 19 января
Премьер-министр Катара Мухаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани объявил о скором освобождении заложников в Газе и подтвердил, что Израиль и «Хамас» планируют подписать соглашение о прекращении огня. Его слова передает The Times of Israel.
Аль-Тани уточнил, что соглашение, как ожидается, вступит в силу 19 января.
Он отмечает, что первый этап соглашения продлится 42 дня. За это время Израиль выведет свои войска из населенных пунктов Газы в приграничные районы. Аль-Тани подтвердил, что в следствие соглашения будут освобождены 33 израильских заложника, а также палестинские заключенные. Премьер-министр Катара рассказал, что во всех районах Газы начнется восстановление больниц и медицинских центров.
По его словам, детали второго и третьего этапов будут согласованы позднее. Аль-Тани также призывал к спокойствию в Газе до вступления соглашения.
Позднее в «Хамас» подтвердили, что группировка приняла условия соглашения о прекращении боевых действий в секторе Газа с Израилем, сообщает The Times of Israel. В своем заявлении «Хамас» утверждает, что прекращение огня стало результатом «легендарной стойкости великого палестинского народа и доблестного сопротивления в секторе Газа».
The Times of Israel сообщал ранее, что 16 января в 11:00 по местному времени (12:00 мск) состоится заседание кабинета министров Израиля по вопросам безопасности, на котором будет одобрено соглашение о прекращении огня в Газе.
Al-Jazeera со ссылкой на свои источники писал, что Катар и Египет будут контролировать перемещение освобожденных заложников с южной части сектора Газа на север.