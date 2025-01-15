Реализация соглашения о прекращении огня в секторе Газа начнется 19 января

Он отмечает, что первый этап соглашения продлится 42 дня. За это время Израиль выведет свои войска из населенных пунктов Газы в приграничные районы. Аль-Тани подтвердил, что в следствие соглашения будут освобождены 33 израильских заложника, а также палестинские заключенные. Премьер-министр Катара рассказал, что во всех районах Газы начнется восстановление больниц и медицинских центров.