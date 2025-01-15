В Кремле со «сдержанным оптимизмом» относятся к переговорам по перемирию в Газе

«Мы, к сожалению, мало говорим о той гуманитарной катастрофе, которая происходит в Газе. Эта катастрофа имеет лишь тенденцию к усугублению. И поэтому прекращение огня и перемирие – это то, что чрезвычайно необходимо для тех жителей, которые остаются в Газе», – сказал Песков.