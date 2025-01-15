В Кремле со «сдержанным оптимизмом» относятся к переговорам по перемирию в Газе
Жители Газы нуждаются в прекращении огня на территории анклава, поэтому сообщения от МИД Катара о финальной стадии переговоров по перемирию можно воспринимать только со сдержанным оптимизмом. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы, к сожалению, мало говорим о той гуманитарной катастрофе, которая происходит в Газе. Эта катастрофа имеет лишь тенденцию к усугублению. И поэтому прекращение огня и перемирие – это то, что чрезвычайно необходимо для тех жителей, которые остаются в Газе», – сказал Песков.
14 января МИД Катара, выступающий посредником, сообщил, что непрямые переговоры между Израилем и палестинской группировкой «Хамас» о прекращении огня и освобождении заложников находятся на финальной стадии. Госсекретарь США Энтони Блинкен также заявил, что сделка на грани заключения и ожидается только окончательный ответ от «Хамаса».
Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения «Хамаса» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, 251 человек оказался в заложниках у боевиков. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших в анклаве превысило 46 600 человек, утверждает минздрав Палестины.