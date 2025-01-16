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В канцелярии Нетаньяху заявили об отказе «Хамаса» от ряда договоренностей

Ведомости

Палестинское радикальное движение «Хамас» отказалось от некоторых договоренностей по Газе, создавая «кризис» для завершения сделки по освобождению заложников, сообщает The Times of Israel со ссылкой на канцелярию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Хамас» отказывается от договоренностей и создает в последнюю минуту кризис, который препятствует заключению соглашения», – приводит издание сообщение канцелярии.

В заявлении указано, что израильский кабмин не будет собираться до тех пор, пока посредники не уведомят еврейское государство о том, что «Хамас» принял все пункты соглашения.

15 января действующий президент США Джо Байден объявил, что между Израилем и «Хамасом» достигнута сделка. Договор состоит из трех этапов, продолжительность первого из них составит шесть недель. Он включает полное и окончательное прекращение огня, вывод израильских сил из всех населенных пунктов Газы и освобождение нескольких израильских пленных, удерживаемых боевиками радикальной группировки. Израиль, в свою очередь, освободит сотни палестинских заключенных, а мирные жители смогут вернуться в свои районы в анклаве. В Газу начнутся поставки гумпомощи.

16 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) предупредил, что Израиль может сорвать о соглашение с «Хамасом» о прекращении огня в секторе Газа. В КСИР призвали поддерживать боеготовность на случай новых военных столкновений.

Боевые действия в секторе Газа продолжаются больше года. Обострение конфликта началось после нападения 7 октября 2023 г. «Хамаса» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты свыше 1200 человек и более 200 взяты в плен. После этого армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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