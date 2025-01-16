В канцелярии Нетаньяху заявили об отказе «Хамаса» от ряда договоренностей

15 января действующий президент США Джо Байден объявил, что между Израилем и «Хамасом» достигнута сделка. Договор состоит из трех этапов, продолжительность первого из них составит шесть недель. Он включает полное и окончательное прекращение огня, вывод израильских сил из всех населенных пунктов Газы и освобождение нескольких израильских пленных, удерживаемых боевиками радикальной группировки. Израиль, в свою очередь, освободит сотни палестинских заключенных, а мирные жители смогут вернуться в свои районы в анклаве. В Газу начнутся поставки гумпомощи.