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В Госдуму внесли законопроект об увеличении пособий по уходу за ребенком

Ведомости

Группа депутатов во главе с Леонидом Слуцким внесла в Государственную думу законопроект, согласно которому пособия по уходу за детьми увеличатся до 60% среднего заработка по месту работы за последние 12 календарных месяцев до наступления отпуска по уходу за ребенком, следует из соответствующего документа в думской базе.

Изменения планируется внести в ст. 15 закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и ст. 11.2 закона «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».

Согласно тексту законопроекта, минимальные пособия для детей будут увеличены до 100% прожиточного минимума в регионе по месту жительства семьи. Проект разработан в связи с мнением депутатов о том, что нынешний минимальный размер пособия, который составляет около 10 000 руб., не соответствует уровню прожиточного минимума для детей во всех субъектах Российской Федерации.

Депутаты считают, что увеличение размера пособия будет содействовать росту рождаемости и улучшению уровня жизни семей с детьми.

В 2025 г. вырастет размер прожиточного минимума до 17 201 руб., также семьям с детьми, которые уже получают ежемесячное пособие, упростят получение этой выплаты. Теперь выплату будут назначать, не проверяя уровень нуждаемости семьи на тот же период и в том же размере, в котором родители получают его на старших детей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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