В Госдуму внесли законопроект об увеличении пособий по уходу за ребенком

В 2025 г. вырастет размер прожиточного минимума до 17 201 руб., также семьям с детьми, которые уже получают ежемесячное пособие, упростят получение этой выплаты. Теперь выплату будут назначать, не проверяя уровень нуждаемости семьи на тот же период и в том же размере, в котором родители получают его на старших детей.