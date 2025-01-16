В Кремле проходят переговоры Путина с президентом ЦАР Туадерой

Переговоры Путины и Туадеры проходят 16 января в рамках официального визита лидера ЦАР в Москву. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, сначала главы двух государств побеседуют в составе делегаций, а потом – один на один. В Кремле сообщали, что стороны обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.