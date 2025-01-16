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В Кремле проходят переговоры Путина с президентом ЦАР Туадерой

В этом году отмечается 65-летие дипломатических отношений между странами
Ведомости

Начались переговоры президента России Владимира Путина с лидером Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостеном-Арканжем Туадерой, сообщается в Telegram-канале Кремля.

Глава российского государства поприветствовал президента ЦАР и членов его делегации в Москве. Путин напомнил, что в 2025 г. отмечается 65-летие дипломатических отношений между Россией и африканским государством. Лидер РФ поблагодарил Туадеру за внимание, которое он лично уделяет развитию межгосударственных связей. В частности, Путин отметил, что лидер ЦАР принимал участие в саммитах «Россия – Африка» в 2019 и в 2023 гг.

«Я исхожу из того, что все мероприятия, намеченные нами совместно с африканскими коллегами на этом направлении и на направлении взаимодействия России с Африканским континентом, в целом будут развиваться и поддерживаться», – подчеркнул президент России.

Переговоры Путины и Туадеры проходят 16 января в рамках официального визита лидера ЦАР в Москву. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, сначала главы двух государств побеседуют в составе делегаций, а потом – один на один. В Кремле сообщали, что стороны обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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