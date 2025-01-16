В Кремле проходят переговоры Путина с президентом ЦАР Туадерой

В Кремле проходят переговоры Путина с президентом ЦАР ТуадеройВ этом году отмечается 65-летие дипломатических отношений между странами
Начались переговоры президента России Владимира Путина с лидером Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостеном-Арканжем Туадерой, сообщается в Telegram-канале Кремля.
Глава российского государства поприветствовал президента ЦАР и членов его делегации в Москве. Путин напомнил, что в 2025 г. отмечается 65-летие дипломатических отношений между Россией и африканским государством. Лидер РФ поблагодарил Туадеру за внимание, которое он лично уделяет развитию межгосударственных связей. В частности, Путин отметил, что лидер ЦАР принимал участие в саммитах «Россия – Африка» в 2019 и в 2023 гг.
«Я исхожу из того, что все мероприятия, намеченные нами совместно с африканскими коллегами на этом направлении и на направлении взаимодействия России с Африканским континентом, в целом будут развиваться и поддерживаться», – подчеркнул президент России.
Переговоры Путины и Туадеры проходят 16 января в рамках официального визита лидера ЦАР в Москву. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, сначала главы двух государств побеседуют в составе делегаций, а потом – один на один. В Кремле сообщали, что стороны обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.