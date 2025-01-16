Песков рассказал о формате предстоящих переговорах Путина и лидера ЦАР
Переговоры президента России Владимира Путина с лидером Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостеном-Арканжем Туадерой состоятся в Кремле. Сначала главы двух государств встретятся в составе делегаций, а потом – один на один. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля напомнил, что Туадера находится в России с официальным визитом.
«И сегодня в Кремле состоятся очень скоро переговоры. Сначала будут переговоры в составе делегаций, и затем уже за обедом один на один Путин продолжит контакты со своим центральноафриканским коллегой», – сказал он.
Переговоры Путина и Туадеры состоятся 16 января. По данным Кремля, стороны намерены обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня. Президент ЦАР находится в России с 15 по 17 января. Посольство РФ отмечало, что визит совершается для укрепления отношений двух стран и развития сотрудничества в различных сферах.