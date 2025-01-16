Президент ЦАР выразил благодарность Путину за поддержку страны
Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным выразил ему благодарность за поддержку, которая позволила вернуть стабильность в страну и занять место среди суверенных государств. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Туадера поблагодарил правительство России и россиян за теплый прием. Он выразил отдельную благодарность за встречу с Путиным и подчеркнул, что этот визит является доказательством дружеского настроя стран и сотрудничества, которое стало примером для всей Африки и является источником вдохновения по всему миру.
«Также хотел бы поблагодарить вашего посла и его команду и российских инструкторов, которые каждый день помогают нам укреплять двустороннее сотрудничество между нашими странами. Плоды, которые приносит это сотрудничество, очень важны для нашего народа», – отметил президент ЦАР.
Туадера указал на прогресс в вопросах безопасности, восстановлении мира и стабильности республики и выразил готовность способствовать сотрудничеству с Россией в сферах сельского хозяйства, животноводства, шахт и геологии.
16 января в Кремле в рамках официального визита лидера ЦАР в Москву прошли переговоры Путина с Туадерой. Президент России напомнил, что в 2025 г. отмечается 65-летие дипломатических отношений между РФ и африканским государством. Он поблагодарил Туадеру за внимание, которое он уделяет развитию межгосударственных связей. В частности, президент РФ заметил, что лидер ЦАР принимал участие в саммитах «Россия – Африка» в 2019 и в 2023 гг.