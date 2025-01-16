Президент ЦАР выразил благодарность Путину за поддержку страны

16 января в Кремле в рамках официального визита лидера ЦАР в Москву прошли переговоры Путина с Туадерой. Президент России напомнил, что в 2025 г. отмечается 65-летие дипломатических отношений между РФ и африканским государством. Он поблагодарил Туадеру за внимание, которое он уделяет развитию межгосударственных связей. В частности, президент РФ заметил, что лидер ЦАР принимал участие в саммитах «Россия – Африка» в 2019 и в 2023 гг.