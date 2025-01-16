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Президент ЦАР выразил благодарность Путину за поддержку страны

Ведомости

Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным выразил ему благодарность за поддержку, которая позволила вернуть стабильность в страну и занять место среди суверенных государств. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Туадера поблагодарил правительство России и россиян за теплый прием. Он выразил отдельную благодарность за встречу с Путиным и подчеркнул, что этот визит является доказательством дружеского настроя стран и сотрудничества, которое стало примером для всей Африки и является источником вдохновения по всему миру.

«Также хотел бы поблагодарить вашего посла и его команду и российских инструкторов, которые каждый день помогают нам укреплять двустороннее сотрудничество между нашими странами. Плоды, которые приносит это сотрудничество, очень важны для нашего народа», – отметил президент ЦАР.

Туадера указал на прогресс в вопросах безопасности, восстановлении мира и стабильности республики и выразил готовность способствовать сотрудничеству с Россией в сферах сельского хозяйства, животноводства, шахт и геологии.

16 января в Кремле в рамках официального визита лидера ЦАР в Москву прошли переговоры Путина с Туадерой. Президент России напомнил, что в 2025 г. отмечается 65-летие дипломатических отношений между РФ и африканским государством. Он поблагодарил Туадеру за внимание, которое он уделяет развитию межгосударственных связей. В частности, президент РФ заметил, что лидер ЦАР принимал участие в саммитах «Россия – Африка» в 2019 и в 2023 гг.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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