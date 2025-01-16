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Bloomberg: Трамп может ужесточить санкции против РФ для мирной сделки с Украиной

Ведомости

Команда избранного президента США Дональда Трампа занимается разработкой стратегии антироссийских санкций, которая будет способствовать достижению мирного соглашения между Россией и Украиной и окажет давление на Иран и Венесуэлу. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники агентства уточнили, что команда Трампа рассматривает два основных подхода. Первый из них – ослабить санкции или пойти на жесты доброй воли, если станет понятно, что конфликт на Украине будет близок к завершению. Другой вариант предусматривает ужесточение ограничительных мер с целью оказать давление на Россию.

К настоящему моменту неизвестно, к какому из этих вариантов склоняется Трамп. Разработка плана находится на ранней стадии. В обсуждении стратегии принимают участие несколько кандидатов в кабинет избранного американского лидера, ряд бывших чиновников из его предыдущей администрации и несколько консервативных аналитических центров. При этом источники Bloomberg указали, что в конечном счете все будет зависеть от самого Трампа.

Команда Трампа также рассматривает варианты политики в отношении Ирана и Венесуэлы. В частности, среди ключевых советников избранного президента США сохраняется общее согласие о необходимости максимального давления на Тегеран.

14 января Трамп заявил о планах встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным вскоре после своей инаугурации, которая пройдет 20 января. 12 января будущий помощник избранного президента США по нацбезопасности Майк Уолтц говорил, что ожидает разговора Трампа и Путина по телефону в «ближайшие дни и недели».

9 января Трамп объявил о подготовке к встрече с Путиным, но не обозначил конкретных сроков. Он отметил, что любая такая встреча, если она пройдет, состоится уже после его инаугурации. 16 января министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал об отсутствии контактов, которые в двустороннем формате были бы посвящены подготовке встречи российского и американского лидеров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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