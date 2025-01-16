Bloomberg: Трамп может ужесточить санкции против РФ для мирной сделки с Украиной

К настоящему моменту неизвестно, к какому из этих вариантов склоняется Трамп. Разработка плана находится на ранней стадии. В обсуждении стратегии принимают участие несколько кандидатов в кабинет избранного американского лидера, ряд бывших чиновников из его предыдущей администрации и несколько консервативных аналитических центров. При этом источники Bloomberg указали, что в конечном счете все будет зависеть от самого Трампа.