Bloomberg: Трамп может ужесточить санкции против РФ для мирной сделки с Украиной
Команда избранного президента США Дональда Трампа занимается разработкой стратегии антироссийских санкций, которая будет способствовать достижению мирного соглашения между Россией и Украиной и окажет давление на Иран и Венесуэлу. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Собеседники агентства уточнили, что команда Трампа рассматривает два основных подхода. Первый из них – ослабить санкции или пойти на жесты доброй воли, если станет понятно, что конфликт на Украине будет близок к завершению. Другой вариант предусматривает ужесточение ограничительных мер с целью оказать давление на Россию.
К настоящему моменту неизвестно, к какому из этих вариантов склоняется Трамп. Разработка плана находится на ранней стадии. В обсуждении стратегии принимают участие несколько кандидатов в кабинет избранного американского лидера, ряд бывших чиновников из его предыдущей администрации и несколько консервативных аналитических центров. При этом источники Bloomberg указали, что в конечном счете все будет зависеть от самого Трампа.
Команда Трампа также рассматривает варианты политики в отношении Ирана и Венесуэлы. В частности, среди ключевых советников избранного президента США сохраняется общее согласие о необходимости максимального давления на Тегеран.
14 января Трамп заявил о планах встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным вскоре после своей инаугурации, которая пройдет 20 января. 12 января будущий помощник избранного президента США по нацбезопасности Майк Уолтц говорил, что ожидает разговора Трампа и Путина по телефону в «ближайшие дни и недели».
9 января Трамп объявил о подготовке к встрече с Путиным, но не обозначил конкретных сроков. Он отметил, что любая такая встреча, если она пройдет, состоится уже после его инаугурации. 16 января министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал об отсутствии контактов, которые в двустороннем формате были бы посвящены подготовке встречи российского и американского лидеров.