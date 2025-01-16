В Кремле назвали темы переговоров Путина и Пезешкиана

«Ожидается, что на предстоящих переговорах на высшем уровне будут затронуты ключевые вопросы глобальной и региональной повестки дня, представляющие взаимный интерес. В их числе развитие ситуации на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии и в зоне палестино-израильского конфликта, в Закавказье, положение дел вокруг иранской ядерной программы», – говорится в сообщении.