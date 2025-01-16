В Кремле назвали темы переговоров Путина и Пезешкиана
На переговорах 17 января в Кремле президент РФ Владимир Путин и лидер Ирана Масуд Пезешкиан обсудят ситуацию в Сирии и Закавказье, а также в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом сообщили в пресс-службе президента РФ.
«Ожидается, что на предстоящих переговорах на высшем уровне будут затронуты ключевые вопросы глобальной и региональной повестки дня, представляющие взаимный интерес. В их числе развитие ситуации на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии и в зоне палестино-израильского конфликта, в Закавказье, положение дел вокруг иранской ядерной программы», – говорится в сообщении.
13 января в Telegram-канале Кремля также говорилось, что президенты подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя государствами по итогам переговоров. Ожидается, что после встречи лидеры сделают заявления для СМИ.