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В Кремле назвали темы переговоров Путина и Пезешкиана

Ведомости

На переговорах 17 января в Кремле президент РФ Владимир Путин и лидер Ирана Масуд Пезешкиан обсудят ситуацию в Сирии и Закавказье, а также в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом сообщили в пресс-службе президента РФ.

«Ожидается, что на предстоящих переговорах на высшем уровне будут затронуты ключевые вопросы глобальной и региональной повестки дня, представляющие взаимный интерес. В их числе развитие ситуации на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии и в зоне палестино-израильского конфликта, в Закавказье, положение дел вокруг иранской ядерной программы», – говорится в сообщении.

13 января в Telegram-канале Кремля также говорилось, что президенты подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя государствами по итогам переговоров. Ожидается, что после встречи лидеры сделают заявления для СМИ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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