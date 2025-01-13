Путин и Пезешкиан подпишут договор о стратегическом партнерстве 17 января

23 июля 2024 г. замглавы российского МИДа Андрей Руденко заявил ТАСС, что Россия завершила согласование текста договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном. Редакционная работа над документом велась с января 2022 г., она началась еще при погибшем в мае 2024 г. президенте Ирана Ибрахиме Раиси. РФ имеет аналогичные соглашения с Монголией, Вьетнамом и КНДР. Итоговая версия договора с Ираном неоднократно анонсировалась обеими сторонами «в ближайшее время», но постоянно откладывалась.