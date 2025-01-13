Путин и Пезешкиан подпишут договор о стратегическом партнерстве 17 января
Президент России Владимир Путин и лидер Ирана Масуд Пезешкиан подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя государствами по итогам переговоров, которые состоятся 17 января. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.
Встреча двух лидеров пройдет в ходе официального визита Пезешкиана в Россию. Планируется, что стороны обсудят перспективы расширения двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-инвестиционной, транспортно-логистической и гуманитарной сферах. Предполагается, что Путин и Пезешкиан также рассмотрят актуальные вопросы региональной и международной повестки дня. После переговоров президенты подпишут договор и сделают заявления для СМИ.
23 июля 2024 г. замглавы российского МИДа Андрей Руденко заявил ТАСС, что Россия завершила согласование текста договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном. Редакционная работа над документом велась с января 2022 г., она началась еще при погибшем в мае 2024 г. президенте Ирана Ибрахиме Раиси. РФ имеет аналогичные соглашения с Монголией, Вьетнамом и КНДР. Итоговая версия договора с Ираном неоднократно анонсировалась обеими сторонами «в ближайшее время», но постоянно откладывалась.
В декабре того же года вице-премьер РФ Виталий Савельев на встрече с Пезешкианом передал ему «теплые приветствия» от Путина и премьер-министра Михаила Мишустина, а также приглашение посетить страну с визитом «в первые дни 2025 г.».