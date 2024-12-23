Путин пригласил президента Ирана посетить Россию в начале 2025 года
Вице-премьер РФ Виталий Савельев на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом передал ему «теплые приветствия» от главы российского государства Владимира Путина и председателя правительства Михаила Мишустина, а также приглашение посетить страну с визитом «в первые дни 2025 г.». Об этом сообщается на сайте иранского политика.
В заявлении также говорится, что Савельев выразил готовность правительства России к организации поездки Пезешкиана в РФ, подготовке переговоров и соглашений.
В июле замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко сообщил, что Россия завершила согласование текста договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном. Посол Исламской Республики в РФ Казем Джалали 18 октября говорил, что договор будет подписан сторонами во время отдельного визита Пезешкиана в Москву.
3 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что иранский лидер не посетит Россию до конца этого года. При этом представитель Кремля отметил, что стороны «не намерены тянуть с подписанием соглашения».