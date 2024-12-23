Путин пригласил президента Ирана посетить Россию в начале 2025 года

В июле замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко сообщил, что Россия завершила согласование текста договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном. Посол Исламской Республики в РФ Казем Джалали 18 октября говорил, что договор будет подписан сторонами во время отдельного визита Пезешкиана в Москву.