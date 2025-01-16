Зеленский: 100-летнее соглашение Украины и Британии имеет секретную часть

Среди заявленных целей документа – сотрудничество в области безопасности и обороны, космосе, торговле, сельском хозяйстве, образовании, культуре и т.д. Соглашение также закрепляет позицию Лондона как приоритетного партнера Киева в энергетическом секторе и стратегии добычи критически важных полезных ископаемых. Зеленский также сообщил, что на 2025 г. Великобритания запланировала для Украины $6,6 млрд военной помощи, после чего ежегодно будет выделять не менее $3 млрд.