Зеленский: 100-летнее соглашение Украины и Британии имеет секретную часть
Подписанное Украиной и Великобританией 100-летнее соглашение о партнерстве имеет секретную часть. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».
«Есть также и закрытая, тайная часть сделки. Все то, что действительно нам добавляет устойчивости и возможностей развиваться», – сказал Зеленский.
Соглашение о 100-летнем партнерстве двух стран президент Украины и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали 16 января в Киеве.
Среди заявленных целей документа – сотрудничество в области безопасности и обороны, космосе, торговле, сельском хозяйстве, образовании, культуре и т.д. Соглашение также закрепляет позицию Лондона как приоритетного партнера Киева в энергетическом секторе и стратегии добычи критически важных полезных ископаемых. Зеленский также сообщил, что на 2025 г. Великобритания запланировала для Украины $6,6 млрд военной помощи, после чего ежегодно будет выделять не менее $3 млрд.