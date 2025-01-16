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Зеленский: 100-летнее соглашение Украины и Британии имеет секретную часть

Ведомости

Подписанное Украиной и Великобританией 100-летнее соглашение о партнерстве имеет секретную часть. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».

«Есть также и закрытая, тайная часть сделки. Все то, что действительно нам добавляет устойчивости и возможностей развиваться», – сказал Зеленский.

Соглашение о 100-летнем партнерстве двух стран президент Украины и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали 16 января в Киеве.

Среди заявленных целей документа – сотрудничество в области безопасности и обороны, космосе, торговле, сельском хозяйстве, образовании, культуре и т.д. Соглашение также закрепляет позицию Лондона как приоритетного партнера Киева в энергетическом секторе и стратегии добычи критически важных полезных ископаемых. Зеленский также сообщил, что на 2025 г. Великобритания запланировала для Украины $6,6 млрд военной помощи, после чего ежегодно будет выделять не менее $3 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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