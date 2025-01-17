Польша и Великобритания собираются подписать пакт по сдерживанию России

Стармер заявил, что оборонный договор Великобритании и Польши будет иметь широкий спектр охвата: от сдерживания России до борьбы с нелегальной миграцией. Договор должен стать ключевым элементом в возобновлении тесных отношений между Великобританией и Европой, учитывая недавние соглашения с Германией и Францией.