Польша и Великобритания собираются подписать пакт по сдерживанию России
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер направляется в Варшаву для переговоров об оборонном пакте, сообщает Politico со ссылкой на заявление Даунинг-стрит перед его визитом.
Стармер заявил, что оборонный договор Великобритании и Польши будет иметь широкий спектр охвата: от сдерживания России до борьбы с нелегальной миграцией. Договор должен стать ключевым элементом в возобновлении тесных отношений между Великобританией и Европой, учитывая недавние соглашения с Германией и Францией.
16 января Украина и Британия подписали соглашение о 100-летнем партнерстве. Документ призван наладить прочные связи между двумя странами в военном сотрудничестве, безопасности, обороне, космосе, торговле, в области науки и технологий, сельском хозяйстве, образовании, культуре и т. д. Соглашение закрепляет позицию Великобритании как приоритетного партнера Украины в энергетическом секторе и стратегии добычи критически важных полезных ископаемых.