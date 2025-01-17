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Польша и Великобритания собираются подписать пакт по сдерживанию России

Ведомости

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер направляется в Варшаву для переговоров об оборонном пакте, сообщает Politico со ссылкой на заявление Даунинг-стрит перед его визитом.

Стармер заявил, что оборонный договор Великобритании и Польши будет иметь широкий спектр охвата: от сдерживания России до борьбы с нелегальной миграцией. Договор должен стать ключевым элементом в возобновлении тесных отношений между Великобританией и Европой, учитывая недавние соглашения с Германией и Францией.

16 января Украина и Британия подписали соглашение о 100-летнем партнерстве. Документ призван наладить прочные связи между двумя странами в военном сотрудничестве, безопасности, обороне, космосе, торговле, в области науки и технологий, сельском хозяйстве, образовании, культуре и т. д. Соглашение закрепляет позицию Великобритании как приоритетного партнера Украины в энергетическом секторе и стратегии добычи критически важных полезных ископаемых.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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