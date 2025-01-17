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В Кремле не ждут существенных изменений политики США в отношении санкций

Ведомости

Ни для кого не секрет, что новая американская администрация коренным образом не изменит характера политической воли США в вопросе антироссийских санкций. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Скотт Бессент – кандидат на должность министра финансов США, выдвинутый избранным президентом Дональдом Трампом, не исключил возможности ужесточения санкций против России. По словам Пескова, было бы странно, если бы Бессент не поддержал решения своего президента – ему бы пришлось уйти в отставку.

«То, что американская администрация при определенном декларировании политической воли к диалогу существенно не изменит своего характера в этом плане, как бы ни для кого не секрет. Здесь не нужно предаваться каким-то чрезмерным ожиданиям, никаких коренных изменений быть не может», – считает Песков.

15 января кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио заявил, что снятие санкций с России может быть частью переговорного процесса по разрешению конфликта на Украине.

Действующая администрация США 15 января ввела санкции против главы ФГУП «Атомфлот» Якова Антонова, гендиректора ЗАЭС Владислава Исаева, акционера Бердского электромеханического завода Сергея Савченкова, владельца инвестиционной промышленной группы АО «Керамакс» Артема Комарова, экс-губернатора Новосибирской области Василия Юрченко и др., а также против оборонного сектора РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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