В Кремле не ждут существенных изменений политики США в отношении санкций

«То, что американская администрация при определенном декларировании политической воли к диалогу существенно не изменит своего характера в этом плане, как бы ни для кого не секрет. Здесь не нужно предаваться каким-то чрезмерным ожиданиям, никаких коренных изменений быть не может», – считает Песков.