В Кремле не ждут существенных изменений политики США в отношении санкций
Ни для кого не секрет, что новая американская администрация коренным образом не изменит характера политической воли США в вопросе антироссийских санкций. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Скотт Бессент – кандидат на должность министра финансов США, выдвинутый избранным президентом Дональдом Трампом, не исключил возможности ужесточения санкций против России. По словам Пескова, было бы странно, если бы Бессент не поддержал решения своего президента – ему бы пришлось уйти в отставку.
«То, что американская администрация при определенном декларировании политической воли к диалогу существенно не изменит своего характера в этом плане, как бы ни для кого не секрет. Здесь не нужно предаваться каким-то чрезмерным ожиданиям, никаких коренных изменений быть не может», – считает Песков.
15 января кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио заявил, что снятие санкций с России может быть частью переговорного процесса по разрешению конфликта на Украине.
Действующая администрация США 15 января ввела санкции против главы ФГУП «Атомфлот» Якова Антонова, гендиректора ЗАЭС Владислава Исаева, акционера Бердского электромеханического завода Сергея Савченкова, владельца инвестиционной промышленной группы АО «Керамакс» Артема Комарова, экс-губернатора Новосибирской области Василия Юрченко и др., а также против оборонного сектора РФ.