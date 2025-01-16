Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Кандидат в главы минфина США заявил о возможном ужесточении санкций против РФ

Ведомости

Кандидат на должность министра финансов США, выдвинутый избранным президентом Дональдом Трампом, Скотт Бессент, не исключает возможности ужесточения санкций против России. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на слушания по утверждению членов администрации Трампа.

Бессент считает, что санкции, введенные администрацией нынешнего президента Джо Байдена, были «слишком мягкими». Он полагает, что необходимо усилить давление, чтобы «заставить Россию сесть за стол переговоров по Украине».

Ранее Bloomberg сообщал, что команда избранного президента США занимается разработкой стратегии антироссийских санкций, которая будет способствовать достижению мирного соглашения между Россией и Украиной и окажет давление на Иран и Венесуэлу.

15 января «Ведомости» писали со ссылкой на слова кандидата на пост госсекретаря США Марко Рубио, что снятие санкций с России может быть частью переговорного процесса по разрешению конфликта на Украине.

Действующая администрация США 15 января ввела санкции против главы ФГУП «Атомфлот» Якова Антонова, гендиректора ЗАЭС Владислава Исаева, акционера Бердского электромеханического завода Сергея Савченкова, владельца инвестиционной промышленной группы АО «Керамакс» Артема Комарова, экс-губернатора Новосибирской области Василия Юрченко и др., а также против оборонного сектора РФ.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных