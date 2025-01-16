Кандидат в главы минфина США заявил о возможном ужесточении санкций против РФ
Кандидат на должность министра финансов США, выдвинутый избранным президентом Дональдом Трампом, Скотт Бессент, не исключает возможности ужесточения санкций против России. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на слушания по утверждению членов администрации Трампа.
Бессент считает, что санкции, введенные администрацией нынешнего президента Джо Байдена, были «слишком мягкими». Он полагает, что необходимо усилить давление, чтобы «заставить Россию сесть за стол переговоров по Украине».
Ранее Bloomberg сообщал, что команда избранного президента США занимается разработкой стратегии антироссийских санкций, которая будет способствовать достижению мирного соглашения между Россией и Украиной и окажет давление на Иран и Венесуэлу.
15 января «Ведомости» писали со ссылкой на слова кандидата на пост госсекретаря США Марко Рубио, что снятие санкций с России может быть частью переговорного процесса по разрешению конфликта на Украине.
Действующая администрация США 15 января ввела санкции против главы ФГУП «Атомфлот» Якова Антонова, гендиректора ЗАЭС Владислава Исаева, акционера Бердского электромеханического завода Сергея Савченкова, владельца инвестиционной промышленной группы АО «Керамакс» Артема Комарова, экс-губернатора Новосибирской области Василия Юрченко и др., а также против оборонного сектора РФ.