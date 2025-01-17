Reuters: украинцы сомневаются в способности Трампа положить конец конфликту

Команда избранного президента США Дональда Трампа в настоящее время пересматривает подход к урегулированию конфликта на Украине, сообщала газета Financial Times со ссылкой на европейских чиновников. Несмотря на предвыборные обещания Трампа о быстром решении конфликта, сейчас его команда говорит о возможности урегулирования в течение полугода. Это рассматривается европейскими партнерами как признак того, что администрация Трампа не намерена отказываться от поддержки Киева.