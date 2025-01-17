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Reuters: украинцы сомневаются в способности Трампа положить конец конфликту

Ведомости

Многие украинцы не верят обещаниям избранного президента США Дональда Трампа быстро заключить мирное соглашение после того, как он вступит в должность в Белом доме 20 января. Об этом сообщает Reuters.

Издание приводит слова жителей Украины, которые, в основном, говорят, что не возлагают никаких надежд на приход Трампа к власти и призывают рассчитывать на собственные силы.

По словам Самира Пури, директора по исследованиям в Центре глобального управления и безопасности лондонского аналитического центра Chatham House (организация признана нежелательной на территории РФ), даже если соглашение о прекращении боевых действий будет достигнуто, его соблюдение может стать серьезной проблемой. Он также добавил, что остается открытым вопрос о том, кто будет контролировать соблюдение режима прекращения огня.

Команда избранного президента США Дональда Трампа в настоящее время пересматривает подход к урегулированию конфликта на Украине, сообщала газета Financial Times со ссылкой на европейских чиновников. Несмотря на предвыборные обещания Трампа о быстром решении конфликта, сейчас его команда говорит о возможности урегулирования в течение полугода. Это рассматривается европейскими партнерами как признак того, что администрация Трампа не намерена отказываться от поддержки Киева.

В ответ на подобные публикации пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о свидетельствах изменений риторики США можно будет только после инаугурации Трампа или официальных назначений. При этом предпосылок для возобновления переговоров между Москвой и Киевом сейчас нет, отметил Песков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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