Reuters: украинцы сомневаются в способности Трампа положить конец конфликту
Многие украинцы не верят обещаниям избранного президента США Дональда Трампа быстро заключить мирное соглашение после того, как он вступит в должность в Белом доме 20 января. Об этом сообщает Reuters.
Издание приводит слова жителей Украины, которые, в основном, говорят, что не возлагают никаких надежд на приход Трампа к власти и призывают рассчитывать на собственные силы.
По словам Самира Пури, директора по исследованиям в Центре глобального управления и безопасности лондонского аналитического центра Chatham House
Команда избранного президента США Дональда Трампа в настоящее время пересматривает подход к урегулированию конфликта на Украине, сообщала газета Financial Times со ссылкой на европейских чиновников. Несмотря на предвыборные обещания Трампа о быстром решении конфликта, сейчас его команда говорит о возможности урегулирования в течение полугода. Это рассматривается европейскими партнерами как признак того, что администрация Трампа не намерена отказываться от поддержки Киева.
В ответ на подобные публикации пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о свидетельствах изменений риторики США можно будет только после инаугурации Трампа или официальных назначений. При этом предпосылок для возобновления переговоров между Москвой и Киевом сейчас нет, отметил Песков.