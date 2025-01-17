Индия и Россия согласовывают даты визита Путина в Нью-Дели

В ноябре 2024 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что после двух визитов премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию ожидается, что визит в Индию нанесет и Путин. Россия «тщательно готовится к этому визиту» и придает ему «очень большое значение», указал он.