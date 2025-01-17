Индия и Россия согласовывают даты визита Путина в Нью-Дели
Индия и РФ согласовывают даты визита президента России Владимира Путина в Нью-Дели. Об этом сообщил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал на брифинге.
«Мы ведем согласование дат визита по дипломатическим каналам», – уточнил дипломат.
В ноябре 2024 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что после двух визитов премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию ожидается, что визит в Индию нанесет и Путин. Россия «тщательно готовится к этому визиту» и придает ему «очень большое значение», указал он.
Моди был в России с визитами в 2024 г. 8–9 июля и 22–23 октября в рамках саммита БРИКС. Индийский премьер передавал приглашение Путину посетить Индию с визитом. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал журналистам, что в начале 2025 г. будет определена дата поездки.