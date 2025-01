Минюст РФ внес три американские организации в реестр нежелательных

Минюст России обновил реестр неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории страны. В него включены комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкская комиссия США), американский фонд Help Heroes Of Ukraine и International Religious Freedom or Belief Alliance (IRFBA, «Международный альянс за свободу вероисповедания»). Об этом сообщается на сайте ведомства.