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Минюст РФ внес три американские организации в реестр нежелательных

Ведомости

Минюст России обновил реестр неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории страны. В него включены комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкская комиссия США), американский фонд Help Heroes Of Ukraine и International Religious Freedom or Belief Alliance (IRFBA, «Международный альянс за свободу вероисповедания»). Об этом сообщается на сайте ведомства.

В декабре деятельность всех трех американских организаций была признана Генпрокуратурой РФ нежелательной. В частности, по данным надзорного ведомства, собранные фондом Help Heroes Of Ukraine средства идут на закупку снаряжения, экипировку, транспорт, беспилотники, средства связи и личной защиты украинских военных.

Деятельность комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе направлена на дестабилизацию общественно-политической обстановки в России, а члены организации массово распространяют материалы, дискредитирующие политику руководства страны, правоохранительных органов и судебной системы, полагают в Гепрокуратуре.

Что касается IRFBA, то эта организация публикует материалы о якобы нарушениях свободы вероисповедания в России для наращивания санкционного давления против страны. В Генпрокуратуре утверждали также, что объединение занимается дискредитацией российских властей и дестабилизацией общественно-политической обстановки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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