Минюст РФ внес три американские организации в реестр нежелательных
Минюст России обновил реестр неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории страны. В него включены комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкская комиссия США), американский фонд Help Heroes Of Ukraine и International Religious Freedom or Belief Alliance (IRFBA, «Международный альянс за свободу вероисповедания»). Об этом сообщается на сайте ведомства.
В декабре деятельность всех трех американских организаций была признана Генпрокуратурой РФ нежелательной. В частности, по данным надзорного ведомства, собранные фондом Help Heroes Of Ukraine средства идут на закупку снаряжения, экипировку, транспорт, беспилотники, средства связи и личной защиты украинских военных.
Деятельность комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе направлена на дестабилизацию общественно-политической обстановки в России, а члены организации массово распространяют материалы, дискредитирующие политику руководства страны, правоохранительных органов и судебной системы, полагают в Гепрокуратуре.
Что касается IRFBA, то эта организация публикует материалы о якобы нарушениях свободы вероисповедания в России для наращивания санкционного давления против страны. В Генпрокуратуре утверждали также, что объединение занимается дискредитацией российских властей и дестабилизацией общественно-политической обстановки.