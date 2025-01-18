«Хамас» опубликует список палестинских заключенных за день до обмена
Список палестинских заключенных, подлежащих освобождению в рамках соглашения группировки «Хамас» с Израилем, будет опубликован за день до обмена. Об этом сообщается в Telegram-канале палестинского «Хамаса».
В группировке пояснили, что механизм освобождения заключенных зависит от количества израильских заложников, которые будут переданы Израилю. Списки будут публиковаться перед каждым днем обмена пленных между сторонами.
18 января официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари объявил, что сделка о прекращении огня в секторе Газа и освобождении удерживаемых в анклаве израильских заложников начнет действовать в 8:30 (09:30 мск) 19 января. Вечером 17 января кабмин Израиля одобрил соглашение с «Хамасом». The Times of Israel со ссылкой на офис израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху писало, что сделка вступит в силу 19 января после освобождения первых трех израильских заложников.
После голосования правительство министерство юстиции Израиля опубликовало список из 735 палестинских задержанных и заключенных, которые должны быть освобождены во время первой фазы соглашения о прекращении огня.
14 января МИД Катара сообщил, что непрямые переговоры между Израилем и радикальной группировкой находятся на финальной стадии. Соглашение между Израилем и «Хамасом» было подписано в Дохе 16 января. Нетаньяху опубликовал заявление, в котором поблагодарил переговорную группу и подтвердил, что семьи пленных проинформированы о сделке.
Военные действия в Газе продолжаются после обострения конфликта 7 октября 2023 г. В этот день боевики «Хамаса» напали на южные районы Израиля, в результате чего были убиты свыше 1200 человек и более 200 взяты в плен. В ответ израильская армия начала операцию «Железные мечи». По утверждениям минздрава анклава, количество погибших в ходе боев превысило 46 800 человек.