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«Хамас» опубликует список палестинских заключенных за день до обмена

Ведомости

Список палестинских заключенных, подлежащих освобождению в рамках соглашения группировки «Хамас» с Израилем, будет опубликован за день до обмена. Об этом сообщается в Telegram-канале палестинского «Хамаса».

В группировке пояснили, что механизм освобождения заключенных зависит от количества израильских заложников, которые будут переданы Израилю. Списки будут публиковаться перед каждым днем ​​обмена пленных между сторонами.

18 января официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари объявил, что сделка о прекращении огня в секторе Газа и освобождении удерживаемых в анклаве израильских заложников начнет действовать в 8:30 (09:30 мск) 19 января. Вечером 17 января кабмин Израиля одобрил соглашение с «Хамасом». The Times of Israel со ссылкой на офис израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху писало, что сделка вступит в силу 19 января после освобождения первых трех израильских заложников.

После голосования правительство министерство юстиции Израиля опубликовало список из 735 палестинских задержанных и заключенных, которые должны быть освобождены во время первой фазы соглашения о прекращении огня.

14 января МИД Катара сообщил, что непрямые переговоры между Израилем и радикальной группировкой находятся на финальной стадии. Соглашение между Израилем и «Хамасом» было подписано в Дохе 16 января. Нетаньяху опубликовал заявление, в котором поблагодарил переговорную группу и подтвердил, что семьи пленных проинформированы о сделке.

Военные действия в Газе продолжаются после обострения конфликта 7 октября 2023 г. В этот день боевики «Хамаса» напали на южные районы Израиля, в результате чего были убиты свыше 1200 человек и более 200 взяты в плен. В ответ израильская армия начала операцию «Железные мечи». По утверждениям минздрава анклава, количество погибших в ходе боев превысило 46 800 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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