ВС России ударили по ВПК на Украине после атаки ATACMS в Белгородской области

Минобороны ранее на этой неделе сообщило об ответном ударе по газовой инфраструктуре Украины. По сообщению ведомства, одной из пораженных структур стало крупнейшее подземное хранилище газа на территории Украины в городе Стрый Львовской области. В российском ведомстве пояснили, что удар был нанесен высокоточным оружием в ответ на обстрелы со стороны Киева ракетами ATACMS производства США и Storm Shadow британского производства, а также попытку атаки с целью срыва подачи газа по трубопроводу «Турецкий поток».