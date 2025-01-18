ВС России ударили по ВПК на Украине после атаки ATACMS в Белгородской области
Вооруженные силы России (ВС РФ) утром 18 января нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины в ответ на обстрелы ракетами ATACMS гражданской инфраструктуры в Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал Минобороны России.
С территории Украины 16 января, как сообщало оборонное ведомство, была предпринята попытка нанесения ракетного удара шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства. Российской армии удалось сбить все ракеты, пострадавших и разрушений не было.
По данным Минобороны, ВС России нанесли удар высокоточным оружием в том числе по конструкторскому бюро «Луч». Отмечается, что на этом предприятии осуществляется проектирование и производство управляемых ракет большой дальности «Нептун» и реактивных снарядов к системе залпового огня «Ольха». В Минобороны заявили, что цели удара были достигнуты, а все объекты поражены.
Минобороны ранее на этой неделе сообщило об ответном ударе по газовой инфраструктуре Украины. По сообщению ведомства, одной из пораженных структур стало крупнейшее подземное хранилище газа на территории Украины в городе Стрый Львовской области. В российском ведомстве пояснили, что удар был нанесен высокоточным оружием в ответ на обстрелы со стороны Киева ракетами ATACMS производства США и Storm Shadow британского производства, а также попытку атаки с целью срыва подачи газа по трубопроводу «Турецкий поток».