Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

ВС России ударили по ВПК на Украине после атаки ATACMS в Белгородской области

Ведомости

Вооруженные силы России (ВС РФ) утром 18 января нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины в ответ на обстрелы  ракетами ATACMS гражданской инфраструктуры в Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал Минобороны России.

С территории Украины 16 января, как сообщало оборонное ведомство, была предпринята попытка нанесения ракетного удара шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства. Российской армии удалось сбить все ракеты, пострадавших и разрушений не было.

По данным Минобороны, ВС России нанесли  удар высокоточным оружием в том числе по конструкторскому бюро «Луч». Отмечается, что на этом предприятии  осуществляется проектирование и производство управляемых ракет большой дальности «Нептун» и реактивных снарядов к системе залпового огня «Ольха». В Минобороны заявили, что цели удара были достигнуты, а все объекты поражены.

Минобороны ранее на этой неделе сообщило об ответном ударе по газовой инфраструктуре Украины. По сообщению ведомства, одной из пораженных структур стало крупнейшее подземное хранилище газа на территории Украины в городе Стрый Львовской области. В российском ведомстве пояснили, что удар был нанесен высокоточным оружием в ответ на обстрелы со стороны Киева ракетами ATACMS производства США и Storm Shadow британского производства, а также попытку атаки с целью срыва подачи газа по трубопроводу «Турецкий поток».

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных