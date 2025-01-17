Минобороны: ПВО сбила запущенные Украиной ракеты ATACMS в Белгородской области

Из сообщения министерства также следует, что за последнюю неделю ВС РФ нанесены восемь групповых ударов, в результате которых были поражены критически важные объекты газоэнергетической инфраструктуры Украины и военные объекты страны. Под контроль российской армии взяты населенные пункты Калиново Харьковской области, Терны, Янтарное, Шевченко, Песчаное, Украинка, Славянка и Нескучное Донецкой народной республики. В плен были взяты 49 военных ВСУ.