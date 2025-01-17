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Минобороны: ПВО сбила запущенные Украиной ракеты ATACMS в Белгородской области

Ведомости

Ракеты ATACMS, запущенные Украиной по Белгородской области, были сбиты средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил России, следует из сводки Минобороны.

С территории Украины 16 января была предпринята попытка нанесения ракетного удара шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства. Российской армии удалось сбить все ракеты, пострадавших и разрушений нет, пояснили в оборонном ведомстве.

«Минобороны России предпримет меры по нанесению ответного удара», – говорится в сообщении.

За прошедшую неделю также были сбиты 12 оперативно-тактических ракет ATACMS, восемь крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, семь управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции и 48 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.

Из сообщения министерства также следует, что за последнюю неделю ВС РФ нанесены восемь групповых ударов, в результате которых были поражены критически важные объекты газоэнергетической инфраструктуры Украины и военные объекты страны. Под контроль российской армии взяты населенные пункты Калиново Харьковской области, Терны, Янтарное, Шевченко, Песчаное, Украинка, Славянка и Нескучное Донецкой народной республики. В плен были взяты 49 военных ВСУ.

17 января Минобороны также сообщило о том, что российские военные заняли 63% территории Курской области. Изначально ВСУ занимали 1268 кв. км в Курской области, следовательно, сейчас под их контролем остается 467 кв. км.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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