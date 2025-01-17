Минобороны: ПВО сбила запущенные Украиной ракеты ATACMS в Белгородской области
Ракеты ATACMS, запущенные Украиной по Белгородской области, были сбиты средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил России, следует из сводки Минобороны.
С территории Украины 16 января была предпринята попытка нанесения ракетного удара шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства. Российской армии удалось сбить все ракеты, пострадавших и разрушений нет, пояснили в оборонном ведомстве.
«Минобороны России предпримет меры по нанесению ответного удара», – говорится в сообщении.
За прошедшую неделю также были сбиты 12 оперативно-тактических ракет ATACMS, восемь крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, семь управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции и 48 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.
Из сообщения министерства также следует, что за последнюю неделю ВС РФ нанесены восемь групповых ударов, в результате которых были поражены критически важные объекты газоэнергетической инфраструктуры Украины и военные объекты страны. Под контроль российской армии взяты населенные пункты Калиново Харьковской области, Терны, Янтарное, Шевченко, Песчаное, Украинка, Славянка и Нескучное Донецкой народной республики. В плен были взяты 49 военных ВСУ.
17 января Минобороны также сообщило о том, что российские военные заняли 63% территории Курской области. Изначально ВСУ занимали 1268 кв. км в Курской области, следовательно, сейчас под их контролем остается 467 кв. км.