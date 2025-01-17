Вблизи границы России уничтожена украинская группа ССО
Российские военнослужащие 14 января уничтожили украинскую группу сил специальных операций (ССО) вблизи границы России. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.
По данным источника агентства, затем вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили в Курскую область несколько отрядов бывших заключенных из 225-го отдельного батальона. По его словам, украинские штурмовые группы были уничтожены.
16 января Минобороны РФ сообщило о поражении российскими военными 12 формирований бригад ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гуево, Горналь, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Погребки, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное. Военнослужащие также отразили контратаку противника на курском направлении.
В ночь на 16 января российские средства противовоздушной обороны перехватили два беспилотника над Курской областью.
Бои в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 г. после вторжения украинских военных. В регионе объявлены режим контртеррористической операции и чрезвычайная ситуация федерального характера.