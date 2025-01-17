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Вблизи границы России уничтожена украинская группа ССО

Ведомости

Российские военнослужащие 14 января уничтожили украинскую группу сил специальных операций (ССО) вблизи границы России. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.

По данным источника агентства, затем вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили в Курскую область несколько отрядов бывших заключенных из 225-го отдельного батальона. По его словам, украинские штурмовые группы были уничтожены.

16 января Минобороны РФ сообщило о поражении российскими военными 12 формирований бригад ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гуево, Горналь, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Погребки, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное. Военнослужащие также отразили контратаку противника на курском направлении.

В ночь на 16 января российские средства противовоздушной обороны перехватили два беспилотника над Курской областью.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 г. после вторжения украинских военных. В регионе объявлены режим контртеррористической операции и чрезвычайная ситуация федерального характера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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