Российские военные поразили формирования 12 бригад ВСУ в Курской области

В Сумской области Украины оперативно-тактическая, армейская авиации и артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Бондаревка, Замостье, Заолешенка, Косица, Кругленькое, Локня, Мартыновка, Мирный, Южный, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Журавка и Мирополье.