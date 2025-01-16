Российские военные поразили формирования 12 бригад ВСУ в Курской области
Подразделения группировки войск «Север» поразили 12 формированиям бригад ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гуево, Горналь, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Погребки, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Также на курском направления российские военные отразили контратаку противника.
В Сумской области Украины оперативно-тактическая, армейская авиации и артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Бондаревка, Замостье, Заолешенка, Косица, Кругленькое, Локня, Мартыновка, Мирный, Южный, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Журавка и Мирополье.
За сутки украинская сторона потеряла более 210 военнослужащих, две боевые машины пехоты, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, американскую гаубицу М777 и восемь минометов.
14 января российские военнослужащие за сутки уничтожили три танка ВСУ, два бронетранспортера, 22 боевые бронированные машины, 18 автомобилей, шесть артиллерийских орудий и миномет.
Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 г. после вторжения украинских сил. В регионе объявлены режим контртеррористической операции и чрезвычайная ситуация федерального характера.