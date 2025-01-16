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Минобороны сообщило об ответном ударе по газовой инфраструктуре Украины

Ведомости

Удар по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры Украины нанесен в ответ на атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) с использованием иностранного оружия, сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

По сообщению ведомства, одной из пораженных структур стало крупнейшее подземное хранилище газа на территории Украины в городе Стрый Львовской области.

«Любые провокации киевского режима не останутся без ответа», – говорится в сообщении.

Минобороны заявило, что удар был нанесен высокоточным оружием в ответ на удары со стороны Киева ракетами ATACMS производства США и Storm Shadow британского производства, а также попытку атаки с целью срыва подачи газа по трубопроводу «Турецкий поток».

11 января со стороны Украины была предпринята попытка атаковать инфраструктуру компрессорной станции «Русская» в Гай-Кодзоре Краснодарского края, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». Для нападения противник использовал девять беспилотных летательных аппаратов, все они были сбиты российскими силами противовоздушной обороны, рассказали ранее в министерстве.

15 января в Воронежской области в результате падения осколков беспилотника произошло возгорание на нефтебазе. По предварительным данным пострадавших нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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