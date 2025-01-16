Минобороны сообщило об ответном ударе по газовой инфраструктуре Украины
Удар по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры Украины нанесен в ответ на атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) с использованием иностранного оружия, сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
По сообщению ведомства, одной из пораженных структур стало крупнейшее подземное хранилище газа на территории Украины в городе Стрый Львовской области.
«Любые провокации киевского режима не останутся без ответа», – говорится в сообщении.
Минобороны заявило, что удар был нанесен высокоточным оружием в ответ на удары со стороны Киева ракетами ATACMS производства США и Storm Shadow британского производства, а также попытку атаки с целью срыва подачи газа по трубопроводу «Турецкий поток».
11 января со стороны Украины была предпринята попытка атаковать инфраструктуру компрессорной станции «Русская» в Гай-Кодзоре Краснодарского края, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». Для нападения противник использовал девять беспилотных летательных аппаратов, все они были сбиты российскими силами противовоздушной обороны, рассказали ранее в министерстве.
15 января в Воронежской области в результате падения осколков беспилотника произошло возгорание на нефтебазе. По предварительным данным пострадавших нет.