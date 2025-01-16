Минобороны сообщило об ответном ударе по газовой инфраструктуре Украины

11 января со стороны Украины была предпринята попытка атаковать инфраструктуру компрессорной станции «Русская» в Гай-Кодзоре Краснодарского края, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». Для нападения противник использовал девять беспилотных летательных аппаратов, все они были сбиты российскими силами противовоздушной обороны, рассказали ранее в министерстве.