ФСБ: нацистская Германия планировала нанести ядерные удары по СССР
Нацистская Германия с 1943 г. планировала ракетные удары по промышленным центрам СССР на Урале и в Средней Азии. Это следует из архивных документов, которые рассекретила ФСБ России, пишет «РИА Новости».
В документах указано, что Германия уже в 1944 г. разработала проекты бомбардировщиков с дальнем радиусом действия, которые могли достигнуть военно-строительных центров СССР и промышленных объектов Северной Америки.
«Эти бомбардировщики предполагалось использовать для транспортировки атомных бомб», – сообщил во время допроса группенфюрер Вернер Вехтер, который был одним из сподвижников министра пропаганды третьего рейха Йозефа Геббельса. По словам Вехтера, руководителем всех работ по новейшим видам вооружения был генерал Дорнбергер. Он отвечал за производство «Фау-1» и «Фау-2», а также атомных бомб.
В июле ФСБ рассекретила показания генерала вермахта Готфрида фон Эрдмансдорфа, который лично подписал более 120 смертных приговоров. Генерал вермахта признался, что отдавал приказы расстреливать пленных комиссаров Красной Армии и арестовывать коммунистов. С июня по сентябрь 1941 г. по его указанию был убит один комиссар Красной Армии и арестовано около 600 мирных граждан, 20 из которых были расстреляны якобы при попытке бегства и оказании сопротивления.