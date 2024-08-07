Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

ФСБ: нацистская Германия планировала нанести ядерные удары по СССР

Ведомости

Нацистская Германия с 1943 г. планировала ракетные удары по промышленным центрам СССР на Урале и в Средней Азии. Это следует из архивных документов, которые рассекретила ФСБ России, пишет «РИА Новости».

В документах указано, что Германия уже в 1944 г. разработала проекты бомбардировщиков с дальнем радиусом действия, которые могли достигнуть военно-строительных центров СССР и промышленных объектов Северной Америки.

«Эти бомбардировщики предполагалось использовать для транспортировки атомных бомб», – сообщил во время допроса группенфюрер Вернер Вехтер, который был одним из сподвижников министра пропаганды третьего рейха Йозефа Геббельса. По словам Вехтера, руководителем всех работ по новейшим видам вооружения был генерал Дорнбергер. Он отвечал за производство «Фау-1» и «Фау-2», а также атомных бомб.

В июле ФСБ рассекретила показания генерала вермахта Готфрида фон Эрдмансдорфа, который лично подписал более 120 смертных приговоров. Генерал вермахта признался, что отдавал приказы расстреливать пленных комиссаров Красной Армии и арестовывать коммунистов. С июня по сентябрь 1941 г. по его указанию был убит один комиссар Красной Армии и арестовано около 600 мирных граждан, 20 из которых были расстреляны якобы при попытке бегства и оказании сопротивления.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных