ФСБ: нацистская Германия планировала нанести ядерные удары по СССР

В июле ФСБ рассекретила показания генерала вермахта Готфрида фон Эрдмансдорфа, который лично подписал более 120 смертных приговоров. Генерал вермахта признался, что отдавал приказы расстреливать пленных комиссаров Красной Армии и арестовывать коммунистов. С июня по сентябрь 1941 г. по его указанию был убит один комиссар Красной Армии и арестовано около 600 мирных граждан, 20 из которых были расстреляны якобы при попытке бегства и оказании сопротивления.