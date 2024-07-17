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ФСБ рассекретила показания гитлеровца, вынесшего более 120 смертных приговоров

Ведомости

ФСБ России обнародовала показания генерала вермахта Готфрида фон Эрдмансдорфа, который лично подписал более 120 смертных приговоров. Документ опубликован на сайте ведомства.

«С целью запугивания советских граждан по моему приказу проводились аресты, заключение в лагеря и насильственная отправка на каторжные работы в Германию советских граждан. Я лично утвердил 120-125 смертных приговоров, вынесенных тайной полевой полицией советским гражданам, имеющим связь с партизанами. Все они были расстреляны, а трупы сожжены», – рассказал гитлеровец в ходе следствия в Минске.

Генерал вермахта признался, что отдавал приказы расстреливать пленных комиссаров Красной Армии и арестовывать коммунистов. С июня по сентябрь 1941 г. по его указанию был убит один комиссар Красной Армии и арестовано около 600 мирных граждан, 20 из которых были расстреляны якобы при попытке к бегству и оказании сопротивления.

Эрдмансдорф во время допроса назвал действия Германии против СССР «большим преступлением». Он добавил, что считает преступным сам метод ведения войны на всей территории Советского Союза.

Готфрид фон Эрдмансдорф попал в плен в боях при Могилеве в 1944 г. в ходе проведения одного из первых этапов операции «Багратион». В январе 1946 г. немецкий генерал был приговорен к смертной казни за военные преступления и публично повешен на Минском ипподроме.

Операция «Багратион» проходила с 23 июня по 29 августа 1944 г. ФСБ рассекретила документ в честь 80-летия начала наступления советских войск. В ходе операции Красная Армия освободила Белоруссию, большую часть Литвы и восточные районы Польши. Безвозвратные потери советских войск составили 178 000 человек. Германская сторона потеряла 409 000 солдат и офицеров, еще 158 000 были взяты в плен.

ФСБ регулярно публикует документы, связанные с периодом Великой Отечественной войны. В мае ведомство рассекретило данные о преступлениях американских и французских военных в отношении немцев в 1945 г. в Берлине. В частности, были зафиксированы случаи хулиганства, грабежа и насилия с их стороны в отношении немцев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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