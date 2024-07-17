ФСБ рассекретила показания гитлеровца, вынесшего более 120 смертных приговоров

Генерал вермахта признался, что отдавал приказы расстреливать пленных комиссаров Красной Армии и арестовывать коммунистов. С июня по сентябрь 1941 г. по его указанию был убит один комиссар Красной Армии и арестовано около 600 мирных граждан, 20 из которых были расстреляны якобы при попытке к бегству и оказании сопротивления.