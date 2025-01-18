Путин провел встречу с академиком РАН Дедовым
Президент России Владимир Путин обсудил с президентом ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии», академиком РАН Иваном Дедовым развитие и будущее центра. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Путин заметил, что в 2025 г. центру исполняется 100 лет. Дедов напомнил о его основании. По его словам, нарком здравоохранения СССР Николай Семашко 18 февраля 1925 г. подписал приказ об организации Государственного института экспериментальной эндокринологии. Институт возглавляли выдающиеся люди науки и здравоохранения. Позднее бывший министр здравоохранения СССР Евгений Чазов предложил создать Всесоюзный эндокринологический научный центр Академии медицинских наук.
Академик РАН заметил, что к настоящему моменту центр, благодаря личной поддержке российского президента, достиг мирового уровня. На протяжении 100 лет учреждение является головным по эндокринологии. Его уникальность состоит в том, что под одной крышей находится вся эндокринология, нейроэндокринология, диабет, патологии щитовидной железы и репродуктивная медицина, указал Дедов.
Иван Дедов родился 12 февраля 1941 г. Он является главным внештатным эндокринологом Минздрава РФ. С 2018 г. занимает пост президента НМИЦ эндокринологии. В январе 2024 г. Дедов вошел в список доверенных лиц Путина, когда он баллотировался в пятый раз в президенты России.