Путин провел встречу с академиком РАН Дедовым

Академик РАН заметил, что к настоящему моменту центр, благодаря личной поддержке российского президента, достиг мирового уровня. На протяжении 100 лет учреждение является головным по эндокринологии. Его уникальность состоит в том, что под одной крышей находится вся эндокринология, нейроэндокринология, диабет, патологии щитовидной железы и репродуктивная медицина, указал Дедов.