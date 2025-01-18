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Путин провел встречу с академиком РАН Дедовым

Ведомости

Президент России Владимир Путин обсудил с президентом ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии», академиком РАН Иваном Дедовым развитие и будущее центра. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин заметил, что в 2025 г. центру исполняется 100 лет. Дедов напомнил о его основании. По его словам, нарком здравоохранения СССР Николай Семашко 18 февраля 1925 г. подписал приказ об организации Государственного института экспериментальной эндокринологии. Институт возглавляли выдающиеся люди науки и здравоохранения. Позднее бывший министр здравоохранения СССР Евгений Чазов предложил создать Всесоюзный эндокринологический научный центр Академии медицинских наук.

Академик РАН заметил, что к настоящему моменту центр, благодаря личной поддержке российского президента, достиг мирового уровня. На протяжении 100 лет учреждение является головным по эндокринологии. Его уникальность состоит в том, что под одной крышей находится вся эндокринология, нейроэндокринология, диабет, патологии щитовидной железы и репродуктивная медицина, указал Дедов.

Иван Дедов родился 12 февраля 1941 г. Он является главным внештатным эндокринологом Минздрава РФ. С 2018 г. занимает пост президента НМИЦ эндокринологии. В январе 2024 г. Дедов вошел в список доверенных лиц Путина, когда он баллотировался в пятый раз в президенты России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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