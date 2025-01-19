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ВС России взяли под контроль Воздвиженку

Ведомости

Российская армия взяла под контроль село Воздвиженка в ДНР. Это следует из сводки Минобороны РФ.

«В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск “Центр” освободили населенный пункт Воздвиженка Донецкой народной республики», – говорится в сообщении. ВСУ потеряли на направлении два бронетранспортера М113 и Pasi, четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей и пять артиллерийских орудий. 

Российская авиация, беспилотники и ракетные войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и техники Украины в 143 районах. Средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты три снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и 66 украинских дронов.

Подразделения группировки «Юг» нанесли поражение боевой бронированной машине HMMWV и трем пикапам в районах Миньковки, Марково, Веролюбовки, Червоное, Часов Яр и др. Также подразделения «Южной» группировки уничтожили пункт управления мотопехотной бригады, станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и четыре склада боеприпасов.

«Западная» группировка войск нанесла поражение живой силе и технике четырех бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах Петропавловки, Новоосиново, Глушковки, Зеленого Гая, Загрызово Харьковской области. Потери ВСУ составили: танк, три боевые машины пехоты, в том числе Bradley, два бронетранспортера М113, три пикапа, семь орудий полевой артиллерии.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 г. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале боевых действий с целью денацификации и демилитаризации соседней страны, а также защиты Донбасса. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль территории ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. они вошли в состав РФ по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.

Новый виток эскалации российско-украинского конфликта произошел 6 августа 2024 г., когда ВСУ вторглись в российскую Курскую область. В регионе был введен режим контртеррористической операции и ЧС федерального характера. Минобороны РФ сообщает, что общие потери ВСУ на Курском направлении превысили 52 450 военных, а российские войска освободили в Курской области около 801 кв. км или 63% территории, изначально занятой ВСУ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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