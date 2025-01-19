ВС России взяли под контроль Воздвиженку

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 г. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале боевых действий с целью денацификации и демилитаризации соседней страны, а также защиты Донбасса. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль территории ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. они вошли в состав РФ по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.