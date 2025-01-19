ВС России взяли под контроль Воздвиженку
«В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск “Центр” освободили населенный пункт Воздвиженка Донецкой народной республики», – говорится в сообщении. ВСУ потеряли на направлении два бронетранспортера М113 и Pasi, четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей и пять артиллерийских орудий.
Российская авиация, беспилотники и ракетные войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и техники Украины в 143 районах. Средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты три снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и 66 украинских дронов.
Подразделения группировки «Юг» нанесли поражение боевой бронированной машине HMMWV и трем пикапам в районах Миньковки, Марково, Веролюбовки, Червоное, Часов Яр и др. Также подразделения «Южной» группировки уничтожили пункт управления мотопехотной бригады, станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и четыре склада боеприпасов.
«Западная» группировка войск нанесла поражение живой силе и технике четырех бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах Петропавловки, Новоосиново, Глушковки, Зеленого Гая, Загрызово Харьковской области. Потери ВСУ составили: танк, три боевые машины пехоты, в том числе Bradley, два бронетранспортера М113, три пикапа, семь орудий полевой артиллерии.
Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 г. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале боевых действий с целью денацификации и демилитаризации соседней страны, а также защиты Донбасса. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль территории ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. они вошли в состав РФ по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.
Новый виток эскалации российско-украинского конфликта произошел 6 августа 2024 г., когда ВСУ вторглись в российскую Курскую область. В регионе был введен режим контртеррористической операции и ЧС федерального характера. Минобороны РФ сообщает, что общие потери ВСУ на Курском направлении превысили 52 450 военных, а российские войска освободили в Курской области около 801 кв. км или 63% территории, изначально занятой ВСУ.