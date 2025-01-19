Зеленский ввел санкции против 18 политиков и артистов из России и с Украины
Президент Украины Владимир Зеленский включил в реестр санкций 18 граждан Украины и России, следует из указа главы украинского государства, вводящего в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о санкциях.
Под санкции попали: народный депутат Нестор Шуфрич, лидер запрещенной на Украине партии «Наши» Евгений Мураев, лидер запрещенной на Украине Коммунистической партии Петр Симоненко, бывший депутат Олег Волошин, экс-депутат Леонид Байсаров, бизнесмен Константин Григоришин и др. Тем же указом Зеленский лишил государственных наград депутата Юрия Бойко и ректора Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) Виктора Садовничего.
Украинское издание «Страна» со ссылкой на источник писало, что в офисе президента Украины обсуждают введение санкций против экс-президента и лидера оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко. В опубликованном 19 января указе имя Порошенко не указывается.
В декабре 2024 г. Зеленский ввел санкции против премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили и мэра Тбилиси Кахи Каладзе. Введение ограничений Зеленский связал с проходящими в Грузии протестами. Зеленский призвал Европу и США последовать примеру Украины и «действовать принципиально».