Зеленский ввел санкции против 18 политиков и артистов из России и с Украины

Украинское издание «Страна» со ссылкой на источник писало, что в офисе президента Украины обсуждают введение санкций против экс-президента и лидера оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко. В опубликованном 19 января указе имя Порошенко не указывается.