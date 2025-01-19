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Зеленский ввел санкции против 18 политиков и артистов из России и с Украины

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский включил в реестр санкций 18 граждан Украины и России, следует из указа главы украинского государства, вводящего в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о санкциях.

Под санкции попали: народный депутат Нестор Шуфрич, лидер запрещенной на Украине партии «Наши» Евгений Мураев, лидер запрещенной на Украине Коммунистической партии Петр Симоненко, бывший депутат Олег Волошин, экс-депутат Леонид Байсаров, бизнесмен Константин Григоришин и др. Тем же указом Зеленский лишил государственных наград депутата Юрия Бойко и ректора Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) Виктора Садовничего.

Украинское издание «Страна» со ссылкой на источник писало, что в офисе президента Украины обсуждают введение санкций против экс-президента и лидера оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко. В опубликованном 19 января указе имя Порошенко не указывается.

В декабре 2024 г. Зеленский ввел санкции против премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили и мэра Тбилиси Кахи Каладзе. Введение ограничений Зеленский связал с проходящими в Грузии протестами. Зеленский призвал Европу и США последовать примеру Украины и «действовать принципиально».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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