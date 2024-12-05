Зеленский ввел санкции против властей Грузии

Массовые протесты в Грузии начались после того, как правящая партия «Грузинская мечта» приостановила до 2028 г. обсуждение переговоров с Евросоюзом о вступлении в объединение. Решение грузинских властей было ответом на резолюцию Европарламента, не признавшего парламентские выборы в республике.