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Зеленский ввел санкции против властей Грузии

Ведомости

Украинский лидер Владимир Зеленский ввел санкции против премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили и мэра Тбилиси Кахи Каладзе. Об этом Зеленский сообщил в видеообращении в своем Telegram-канале. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте офиса президента Украины.

«Это санкции против той части властей в Грузии, которая разгоняет оппозицию и сдает страну Путину», – подчеркнул президент Украины.

Зеленский призвал Европу и США последовать примеру Украины и «действовать принципиально».

Введение санкций Зеленский анонсировал накануне. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова украинского лидера, написала в своем Telegram-канале, что он решил «поиграть в судью» над властями Грузии, пригрозив им введением санкций за их реакцию на протесты в Тбилиси и других городах.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил 4 декабря, что Соединенные Штаты намерены ввести новые ограничения против Грузии на фоне продолжающихся неделю протестов.

Массовые протесты в Грузии начались после того, как правящая партия «Грузинская мечта» приостановила до 2028 г. обсуждение переговоров с Евросоюзом о вступлении в объединение. Решение грузинских властей было ответом на резолюцию Европарламента, не признавшего парламентские выборы в республике.

Латвия, Литва и Эстония объявили о введении национальных санкций против тех, кто участвовал в подавлении протестов в Грузии 1 декабря. Литва также запретила въезд Иванишвили и министру внутренних дел республики Вахтангу Гомелаури.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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