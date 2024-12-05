Зеленский ввел санкции против властей Грузии
Украинский лидер Владимир Зеленский ввел санкции против премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили и мэра Тбилиси Кахи Каладзе. Об этом Зеленский сообщил в видеообращении в своем Telegram-канале. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте офиса президента Украины.
«Это санкции против той части властей в Грузии, которая разгоняет оппозицию и сдает страну Путину», – подчеркнул президент Украины.
Зеленский призвал Европу и США последовать примеру Украины и «действовать принципиально».
Введение санкций Зеленский анонсировал накануне. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова украинского лидера, написала в своем Telegram-канале, что он решил «поиграть в судью» над властями Грузии, пригрозив им введением санкций за их реакцию на протесты в Тбилиси и других городах.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил 4 декабря, что Соединенные Штаты намерены ввести новые ограничения против Грузии на фоне продолжающихся неделю протестов.
Массовые протесты в Грузии начались после того, как правящая партия «Грузинская мечта» приостановила до 2028 г. обсуждение переговоров с Евросоюзом о вступлении в объединение. Решение грузинских властей было ответом на резолюцию Европарламента, не признавшего парламентские выборы в республике.
Латвия, Литва и Эстония объявили о введении национальных санкций против тех, кто участвовал в подавлении протестов в Грузии 1 декабря. Литва также запретила въезд Иванишвили и министру внутренних дел республики Вахтангу Гомелаури.