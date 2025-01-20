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Пошлины Трампа могут заставить Британию сократить расходы на оборону

Ведомости

Британия будет вынуждена сократить миллиардные расходы на оборону, если Дональд Трамп введет масштабные тарифы. Об этом сообщила газета The Time со ссылкой на высокопоставленные правительственные источники.

Великобритания пытается предотвратить угрозу введения импортных пошлин в размере до 20% на все товары, экспортируемые в США, утверждая, что это повредит интересам западной безопасности. Трамп, который будет приведен к присяге в качестве 47-го президента США 20 января на церемонии в Вашингтоне, пригрозил глобальными импортными тарифами, чтобы поддержать американское производство в рамках своего подхода «Америка прежде всего». Возвращение протекционистского подхода к торговле в США вызвало опасения, что тарифы помешают планам по развитию экономики, считают собеседники издания.

Financial Times 19 января сообщала, что главный секретарь казначейства Соединенного королевства Даррен Джонс не считает, что Великобритания столкнется с таким сценарием.

«Мы не должны рассматривать инаугурацию избранного президента Трампа как риск или что-то плохое для Великобритании. Это может быть чрезвычайно позитивным событием с множеством возможностей», – заявил он.

13 января Telegraph со ссылкой на исследование компании Boston Consulting Group писала, что ведение повышенных пошлин на импорт в США, предложенное Трампом, может нанести ущерб промышленности Великобритании в размере $3 млрд в год. Предполагаемые пошлины в 20% на импорт в США могут оказать значительное влияние на такие секторы британской экономики, как автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность, фармацевтика и машиностроение, говорится в исследовании. Трамп ранее озвучивал намерения проводить протекционистскую политику, предлагая ввести тарифы в размере 10–20% на импорт, а для товаров китайского происхождения – до 60%. Великобритания даже после выхода из ЕС продолжала применять пошлины на американские товары, введенные Евросоюзом в ответ на тарифы США на европейскую сталь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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