Пошлины Трампа могут заставить Британию сократить расходы на оборону
Британия будет вынуждена сократить миллиардные расходы на оборону, если Дональд Трамп введет масштабные тарифы. Об этом сообщила газета The Time со ссылкой на высокопоставленные правительственные источники.
Великобритания пытается предотвратить угрозу введения импортных пошлин в размере до 20% на все товары, экспортируемые в США, утверждая, что это повредит интересам западной безопасности. Трамп, который будет приведен к присяге в качестве 47-го президента США 20 января на церемонии в Вашингтоне, пригрозил глобальными импортными тарифами, чтобы поддержать американское производство в рамках своего подхода «Америка прежде всего». Возвращение протекционистского подхода к торговле в США вызвало опасения, что тарифы помешают планам по развитию экономики, считают собеседники издания.
Financial Times 19 января сообщала, что главный секретарь казначейства Соединенного королевства Даррен Джонс не считает, что Великобритания столкнется с таким сценарием.
«Мы не должны рассматривать инаугурацию избранного президента Трампа как риск или что-то плохое для Великобритании. Это может быть чрезвычайно позитивным событием с множеством возможностей», – заявил он.
13 января Telegraph со ссылкой на исследование компании Boston Consulting Group писала, что ведение повышенных пошлин на импорт в США, предложенное Трампом, может нанести ущерб промышленности Великобритании в размере $3 млрд в год. Предполагаемые пошлины в 20% на импорт в США могут оказать значительное влияние на такие секторы британской экономики, как автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность, фармацевтика и машиностроение, говорится в исследовании. Трамп ранее озвучивал намерения проводить протекционистскую политику, предлагая ввести тарифы в размере 10–20% на импорт, а для товаров китайского происхождения – до 60%. Великобритания даже после выхода из ЕС продолжала применять пошлины на американские товары, введенные Евросоюзом в ответ на тарифы США на европейскую сталь.