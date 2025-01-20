Пошлины Трампа могут заставить Британию сократить расходы на оборону

13 января Telegraph со ссылкой на исследование компании Boston Consulting Group писала, что ведение повышенных пошлин на импорт в США, предложенное Трампом, может нанести ущерб промышленности Великобритании в размере $3 млрд в год. Предполагаемые пошлины в 20% на импорт в США могут оказать значительное влияние на такие секторы британской экономики, как автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность, фармацевтика и машиностроение, говорится в исследовании. Трамп ранее озвучивал намерения проводить протекционистскую политику, предлагая ввести тарифы в размере 10–20% на импорт, а для товаров китайского происхождения – до 60%. Великобритания даже после выхода из ЕС продолжала применять пошлины на американские товары, введенные Евросоюзом в ответ на тарифы США на европейскую сталь.