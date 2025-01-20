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Российские военные заняли поселки Новоегоровка в ЛНР и Шевченко в ДНР

Ведомости

Российские военные взяли под контроль два населенных пункта – поселок Новоегоровка в Луганской народной республике (ЛНР) и Шевченко в Донецкой народной республике (ДНР), говорится в сообщении Минобороны.

Уточняется, что Новоегоровка была взята силами группировки армии «Запад». Сообщается, что на этом направлении были поражены две механизированные и пехотные бригады ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка, Ямполь и Северск в ДНР. Потери ВСУ составили до 400 военнослужащих, боевую машину пехоты Bradley и бронетранспортер М113 производства США, три боевые бронированные машины, семь автомобилей и пять орудий полевой артиллерии, утверждает российское военное ведомство.

Шевченко был взят силами группировки «Центр». По данным Минобороны, на этом направлении украинская армия потеряла до 545 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, три автомобиля и 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

19 января российская армия взяла под контроль село Воздвиженка в ДНР. «В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск “Центр” освободили населенный пункт Воздвиженка Донецкой народной республики», – говорилось в сообщении. ВСУ потеряли на направлении два бронетранспортера М113 и Pasi, четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей и пять артиллерийских орудий.

Российская авиация, беспилотники и ракетные войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и техники Украины в 143 районах. Средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты три снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и 66 украинских дронов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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