Российские военные заняли поселки Новоегоровка в ЛНР и Шевченко в ДНР
Российские военные взяли под контроль два населенных пункта – поселок Новоегоровка в Луганской народной республике (ЛНР) и Шевченко в Донецкой народной республике (ДНР), говорится в сообщении Минобороны.
Уточняется, что Новоегоровка была взята силами группировки армии «Запад». Сообщается, что на этом направлении были поражены две механизированные и пехотные бригады ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка, Ямполь и Северск в ДНР. Потери ВСУ составили до 400 военнослужащих, боевую машину пехоты Bradley и бронетранспортер М113 производства США, три боевые бронированные машины, семь автомобилей и пять орудий полевой артиллерии, утверждает российское военное ведомство.
Шевченко был взят силами группировки «Центр». По данным Минобороны, на этом направлении украинская армия потеряла до 545 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, три автомобиля и 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».
19 января российская армия взяла под контроль село Воздвиженка в ДНР. «В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск “Центр” освободили населенный пункт Воздвиженка Донецкой народной республики», – говорилось в сообщении. ВСУ потеряли на направлении два бронетранспортера М113 и Pasi, четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей и пять артиллерийских орудий.
Российская авиация, беспилотники и ракетные войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и техники Украины в 143 районах. Средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты три снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и 66 украинских дронов.