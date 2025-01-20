Российские военные заняли поселки Новоегоровка в ЛНР и Шевченко в ДНР

Уточняется, что Новоегоровка была взята силами группировки армии «Запад». Сообщается, что на этом направлении были поражены две механизированные и пехотные бригады ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка, Ямполь и Северск в ДНР. Потери ВСУ составили до 400 военнослужащих, боевую машину пехоты Bradley и бронетранспортер М113 производства США, три боевые бронированные машины, семь автомобилей и пять орудий полевой артиллерии, утверждает российское военное ведомство.