Глава МИД Армении посетит Москву 21 января
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве 21 января. Об этом стало известно из публикации на официальном сайте Министерства иностранных дел РФ.
Отмечается, что на встрече будет обсуждаться вопрос объединений и интеграций в пространстве Евразии, мировая повестка и комплекс других проблем.
В ведомстве подчеркнули особый фокус на вопросах Южного Кавказа, среди которых присутствует и стремление к достижению «нормализации между Арменией и Азербайджаном».
13 января стало известно, что Армения не планирует выходить из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Такое заявление было сделано на фоне информации о начале обсуждения в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз (ЕС).
При этом 14 января в ходе визита армянского министра иностранных дел Арарата Мирзояна в США Вашингтон и Ереван заключили договор о стратегическом партнерстве между государствами.