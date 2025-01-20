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Глава МИД Армении посетит Москву 21 января

Ведомости

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве 21 января. Об этом стало известно из публикации на официальном сайте Министерства иностранных дел РФ.

Отмечается, что на встрече будет обсуждаться вопрос объединений и интеграций в пространстве Евразии, мировая повестка и комплекс других проблем.

В ведомстве подчеркнули особый фокус на вопросах Южного Кавказа, среди которых присутствует и стремление к достижению «нормализации между Арменией и Азербайджаном».

13 января стало известно, что Армения не планирует выходить из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Такое заявление было сделано на фоне информации о начале обсуждения в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз (ЕС).

При этом 14 января в ходе визита армянского министра иностранных дел Арарата Мирзояна в США Вашингтон и Ереван заключили договор о стратегическом партнерстве между государствами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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