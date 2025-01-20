Трамп прибыл в Белый дом на традиционное чаепитие перед инаугурацией

Представители администрации избранного президента США рассказали Reuters, что после вступления в должность Трамп планирует подписать 10 указов, направленных на укрепление безопасности на границах США и решение проблем с миграцией, их он считает своим приоритетом. Избранный президент также планирует восстановить в США смертную казнь на федеральном уровне, а также потребует, чтобы в официальных документах, таких как паспорта, указывался пол граждан, присвоенный при рождении.