Трамп прибыл в Белый дом на традиционное чаепитие перед инаугурацией
Избранный президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания прибыли на традиционное чаепитие к семье президента США Джо Байдена в Белый дом, сообщает CNN. Чаепитие традиционно проходит в Белом доме перед началом церемонии инаугурации нового главы государства.
По сложившейся американской традиции, после утренней службы в церкви избранный президент, избранный вице-президент и их супруги посещают Белый дом, где избранный президент и уходящий в отставку президент проводят короткую личную встречу, после уходящий президент сопровождает избранного в Капитолий на церемонию инагурации.
В свою очередь Трамп в 2021 г., когда Джо Байден вступал на пост президента, отказал в приглашении Байдена в Белый дом.
Представители администрации избранного президента США рассказали Reuters, что после вступления в должность Трамп планирует подписать 10 указов, направленных на укрепление безопасности на границах США и решение проблем с миграцией, их он считает своим приоритетом. Избранный президент также планирует восстановить в США смертную казнь на федеральном уровне, а также потребует, чтобы в официальных документах, таких как паспорта, указывался пол граждан, присвоенный при рождении.
Дональд Трамп вступит в должность президента США 20 января в 20:00 мск. Церемония впервые за 40 лет в связи с сильными морозами пройдет в помещении.