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Трамп прибыл в Белый дом на традиционное чаепитие перед инаугурацией

Ведомости

Избранный президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания прибыли на традиционное чаепитие к семье президента США Джо Байдена в Белый дом, сообщает CNN. Чаепитие традиционно проходит в Белом доме перед началом церемонии инаугурации нового главы государства.

По сложившейся американской традиции, после утренней службы в церкви избранный президент, избранный вице-президент и их супруги посещают Белый дом, где избранный президент и уходящий в отставку президент проводят короткую личную встречу, после уходящий президент сопровождает избранного в Капитолий на церемонию инагурации.

В свою очередь Трамп в 2021 г., когда Джо Байден вступал на пост президента, отказал в приглашении Байдена в Белый дом.

Представители администрации избранного президента США рассказали Reuters, что после вступления в должность Трамп планирует подписать 10 указов, направленных на укрепление безопасности на границах США и решение проблем с миграцией, их он считает своим приоритетом. Избранный президент также планирует восстановить в США смертную казнь на федеральном уровне, а также потребует, чтобы в официальных документах, таких как паспорта, указывался пол граждан, присвоенный при рождении.

Дональд Трамп вступит в должность президента США 20 января в 20:00 мск. Церемония впервые за 40 лет в связи с сильными морозами пройдет в помещении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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