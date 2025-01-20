Трамп планирует вернуть смертную казнь в США на федеральном уровне
Представители администрации избранного президента США Дональда Трампа рассказали о его планах после вступления в должность. Одним из пунктов является восстановление смертной казни на федеральном уровне, сообщает Reuters.
Трамп вступит в должность 20 января в 20:00 мск. Помощники избранного президента рассказали о том, чем он займется на посту в первую очередь: Трамп планирует подписать 10 мер, направленных на безопасность границ США и проблем иммиграции, их он считает своим приоритетом. Избранный президент планирует объявить чрезвычайное положение на южной границе, отправить в регион вооруженные силы и восстановить политику, согласно которой те, кто просит убежища в США, должны ждать в Мексике, пока их дела не рассмотрят в суде.
Помимо вопросов об укреплении границ Трамп планирует восстановить в США смертную казнь на федеральном уровне, а также потребует, чтобы в официальных документах, таких как паспорта, указывался пол граждан, присвоенный им при рождении. В свой первый день на посту он планирует подписать указ о прекращении инициатив по многообразию, равноправию и инклюзивности в федеральном правительстве.
«Этими действиями мы начнем полное восстановление Америки и революцию здравого смысла», – скажет Трамп в своей инаугурационной речи, согласно отрывкам, доступных Reuters.
В связи с сильными морозами инаугурация президента впервые за 40 лет пройдет в помещении.
20 января, в свой последний день на посту президента, Джо Байден помиловал сотрудников, работавших в специальном комитете, который расследовал нападение на Капитолий США 6 января 2021 г. и рекомендовал привлечь Трампа к ответственности за его роль в «восстании». Помилование объявлено, чтобы предотвратить возможные судебные преследования со стороны администрации Трампа.
Президент РФ Владимир Путин уже поздравил Трампа со вступлением в должность главы государства во время оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности. Президент подчеркнул, что Россия никогда не отказывались от диалога и всегда была готова поддерживать ровные отношения и сотрудничество с любой американской администрацией.