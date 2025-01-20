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Трамп планирует вернуть смертную казнь в США на федеральном уровне

Ведомости

Представители администрации избранного президента США Дональда Трампа рассказали о его планах после вступления в должность. Одним из пунктов является восстановление смертной казни на федеральном уровне, сообщает Reuters.

Трамп вступит в должность 20 января в 20:00 мск. Помощники избранного президента рассказали о том, чем он займется на посту в первую очередь: Трамп планирует подписать 10 мер, направленных на безопасность границ США и проблем иммиграции, их он считает своим приоритетом. Избранный президент планирует объявить чрезвычайное положение на южной границе, отправить в регион вооруженные силы и восстановить политику, согласно которой те, кто просит убежища в США, должны ждать в Мексике, пока их дела не рассмотрят в суде.

Помимо вопросов об укреплении границ Трамп планирует восстановить в США смертную казнь на федеральном уровне, а также потребует, чтобы в официальных документах, таких как паспорта, указывался пол граждан, присвоенный им при рождении. В свой первый день на посту он планирует подписать указ о прекращении инициатив по многообразию, равноправию и инклюзивности в федеральном правительстве.

«Этими действиями мы начнем полное восстановление Америки и революцию здравого смысла», – скажет Трамп в своей инаугурационной речи, согласно отрывкам, доступных Reuters.

В связи с сильными морозами инаугурация президента впервые за 40 лет пройдет в помещении.

20 января, в свой последний день на посту президента, Джо Байден помиловал сотрудников, работавших в специальном комитете, который расследовал нападение на Капитолий США 6 января 2021 г. и рекомендовал привлечь Трампа к ответственности за его роль в «восстании». Помилование объявлено, чтобы предотвратить возможные судебные преследования со стороны администрации Трампа.

Президент РФ Владимир Путин уже поздравил Трампа со вступлением в должность главы государства во время оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности. Президент подчеркнул, что Россия никогда не отказывались от диалога и всегда была готова поддерживать ровные отношения и сотрудничество с любой американской администрацией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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