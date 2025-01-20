Трамп планирует вернуть смертную казнь в США на федеральном уровне

Трамп вступит в должность 20 января в 20:00 мск. Помощники избранного президента рассказали о том, чем он займется на посту в первую очередь: Трамп планирует подписать 10 мер, направленных на безопасность границ США и проблем иммиграции, их он считает своим приоритетом. Избранный президент планирует объявить чрезвычайное положение на южной границе, отправить в регион вооруженные силы и восстановить политику, согласно которой те, кто просит убежища в США, должны ждать в Мексике, пока их дела не рассмотрят в суде.