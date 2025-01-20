В бундестаге могут рассмотреть вопрос о запрете «Альтернативы для Германии»
В бундестаге на следующей неделе планируется рассмотреть ходатайство о процедуре запрета крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), сообщает Zeit со ссылкой на инициаторов предложения.
Отмечается, что политик от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Кармен Вегге, которая внесла инициативу вместе с межфракционной группой, призвала депутатов поддержать проект.
Соответствующее заявление было подано в ноябре 2024 г. группой из более чем 100 депутатов бундестага от различных партий. Авторы инициативы утверждают, что АдГ в том числе «ставит под сомнение человеческое достоинство мигрантов, людей с ограниченными возможностями и лиц с негетеронормативной сексуальностью, стремится к националистическому государству и преуменьшает преступления нацистов».
Канцлер ФРГ Олаф Шольц (СДПГ) заявил, что высказывался против запрета партии в декабре прошлого года.
12 января Tagesschau писала, что делегаты конференции АдГ отказались включать в предвыборную программу предложения об осуждении спецоперации России на Украине. С такой инициативой выступил член бундестага от АдГ Альбрехт Глазер, против выступили 69% участников съезда.
28 декабря 2024 г. американский предприниматель Илон Маск поддержал АдГ в немецкой газете Welt am Sonntag. The Guardian писала, что статья Маска стала продолжением его поста в соцсети Х, в котором он писал, что «только АдГ может спасти Германию». По словам бизнесмена, его «значительные инвестиции» в страну оправдывают его вмешательство в ее политику. В знак протеста против этой публикации редактор отдела мнений Welt am Sonntag подала в отставку. Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал Маска за якобы «поддержку нового реакционного международного движения» и вмешательство в выборы в Германии.