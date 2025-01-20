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В бундестаге могут рассмотреть вопрос о запрете «Альтернативы для Германии»

Ведомости

В бундестаге на следующей неделе планируется рассмотреть ходатайство о процедуре запрета крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), сообщает Zeit со ссылкой на инициаторов предложения.

Отмечается, что политик от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Кармен Вегге, которая внесла инициативу вместе с межфракционной группой, призвала депутатов поддержать проект.

Соответствующее заявление было подано в ноябре 2024 г. группой из более чем 100 депутатов бундестага от различных партий. Авторы инициативы утверждают, что АдГ в том числе «ставит под сомнение человеческое достоинство мигрантов, людей с ограниченными возможностями и лиц с негетеронормативной сексуальностью, стремится к националистическому государству и преуменьшает преступления нацистов».

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (СДПГ) заявил, что высказывался против запрета партии в декабре прошлого года.

12 января Tagesschau писала, что делегаты конференции АдГ отказались включать в предвыборную программу предложения об осуждении спецоперации России на Украине. С такой инициативой выступил член бундестага от АдГ Альбрехт Глазер, против выступили 69% участников съезда.

28 декабря 2024 г. американский предприниматель Илон Маск поддержал АдГ в немецкой газете Welt am Sonntag. The Guardian писала, что статья Маска стала продолжением его поста в соцсети Х, в котором он писал, что «только АдГ может спасти Германию». По словам бизнесмена, его «значительные инвестиции» в страну оправдывают его вмешательство в ее политику. В знак протеста против этой публикации редактор отдела мнений Welt am Sonntag подала в отставку. Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал Маска за якобы «поддержку нового реакционного международного движения» и вмешательство в выборы в Германии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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