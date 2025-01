В бундестаге могут рассмотреть вопрос о запрете «Альтернативы для Германии»

28 декабря 2024 г. американский предприниматель Илон Маск поддержал АдГ в немецкой газете Welt am Sonntag. The Guardian писала, что статья Маска стала продолжением его поста в соцсети Х, в котором он писал, что «только АдГ может спасти Германию». По словам бизнесмена, его «значительные инвестиции» в страну оправдывают его вмешательство в ее политику. В знак протеста против этой публикации редактор отдела мнений Welt am Sonntag подала в отставку. Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал Маска за якобы «поддержку нового реакционного международного движения» и вмешательство в выборы в Германии.