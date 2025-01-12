АдГ не стала включать в предвыборную программу критику действий РФ на Украине
Делегаты конференции партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) отказались включать в предвыборную программу предложения об осуждении спецоперации России на Украине, передает Tagesschau.
Предложение внес член Бундестага от АдГ Альбрехт Глазер, против него выступили 69% участников съезда.
В программе, отмечает ТАСС, конфликт на Украине упоминается вкратце. В частности, указывается, что он «перевернул европейский миропорядок», а Украина, с точки зрения АдГ, должна остаться нейтральным государством, не вступающим ни в НАТО, ни в ЕС.
На партийной конференции кандидат от АдГ на пост канцлера ФРГ Алиса Вайдель заявила, что в случае прихода к власти АдГ намерена вернуть в эксплуатацию газопровод «Северный поток» для закупки российского газа. Кандидат также пообещала «снести все ветряные турбины» в Германии и вернуть в строй действующие атомные электростанции, увеличив время работы угольных.