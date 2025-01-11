Вайдель заявила о планах восстановить «Северный поток»
На партийной конференции в Ризе партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) кандидат на пост канцлера ФРГ Алиса Вайдель заявила, что в случае прихода к власти АдГ намерена вернуть в эксплуатацию газопровод «Северный поток» для закупки российского газа. Об этом сообщает газета Welt.
«Мы вернем "Северный поток" в эксплуатацию, вы можете на это положиться», – подчеркнула она.
Кандидат также пообещала «снести все ветряные турбины» в Германии и вернуть в строй действующие атомные электростанции, увеличив время работы угольных. АдГ планирует изменить энергополитику страны, сделав ее, по словам Вайдель, «экономически обоснованной».
26 сентября 2022 г. газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» были повреждены в результате диверсии. Президент России Владимир Путин заявил, что за инцидент ответственен Запад. Швеция, Дания и Германия начали расследование, но первые две страны завершили разбирательства, не определив виновных. В августе 2024 г. в Германии был выдан ордер на арест по делу о подрывах «Северных потоков», и подозрение пало на троих граждан Украины. Der Spiegel сообщал, что один из подозреваемых, Владимир Ш., разыскиваемый немецкими властями, сбежал из Польши и пересек границу с Украиной на автомобиле украинского посольства в Варшаве. В конце ноября генпрокурор Германии Йенс Роммель сообщил, что личности двоих подозреваемых были установлены.