Вайдель заявила о планах восстановить «Северный поток»

26 сентября 2022 г. газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» были повреждены в результате диверсии. Президент России Владимир Путин заявил, что за инцидент ответственен Запад. Швеция, Дания и Германия начали расследование, но первые две страны завершили разбирательства, не определив виновных. В августе 2024 г. в Германии был выдан ордер на арест по делу о подрывах «Северных потоков», и подозрение пало на троих граждан Украины. Der Spiegel сообщал, что один из подозреваемых, Владимир Ш., разыскиваемый немецкими властями, сбежал из Польши и пересек границу с Украиной на автомобиле украинского посольства в Варшаве. В конце ноября генпрокурор Германии Йенс Роммель сообщил, что личности двоих подозреваемых были установлены.