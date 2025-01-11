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Вайдель заявила о планах восстановить «Северный поток»

Ведомости

На партийной конференции в Ризе партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) кандидат на пост канцлера ФРГ Алиса Вайдель заявила, что в случае прихода к власти АдГ намерена вернуть в эксплуатацию газопровод «Северный поток» для закупки российского газа. Об этом сообщает газета Welt.

«Мы вернем "Северный поток" в эксплуатацию, вы можете на это положиться», – подчеркнула она.

Кандидат также пообещала «снести все ветряные турбины» в Германии и вернуть в строй действующие атомные электростанции, увеличив время работы угольных. АдГ планирует изменить энергополитику страны, сделав ее, по словам Вайдель, «экономически обоснованной».

26 сентября 2022 г. газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» были повреждены в результате диверсии. Президент России Владимир Путин заявил, что за инцидент ответственен Запад. Швеция, Дания и Германия начали расследование, но первые две страны завершили разбирательства, не определив виновных. В августе 2024 г. в Германии был выдан ордер на арест по делу о подрывах «Северных потоков», и подозрение пало на троих граждан Украины. Der Spiegel сообщал, что один из подозреваемых, Владимир Ш., разыскиваемый немецкими властями, сбежал из Польши и пересек границу с Украиной на автомобиле украинского посольства в Варшаве. В конце ноября генпрокурор Германии Йенс Роммель сообщил, что личности двоих подозреваемых были установлены.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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